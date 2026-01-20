Na vrhu planine pronašli konzervu tunjevine staru 54 godine i u njoj skrivenu poruku

Turska ekspedicija koja je istraživala planine Kačkar otkrila je poruku staru 54 godine, skrivenu u konzervi tunjevine, koju je na vrhu planine Atalani, na nadmorskoj visini od 3.510 metara, ostavila grupa italijanskih alpinista davne 1972. godine.

U poruci je pisalo: "20-8-72, ekspedicija CAI Pordenone, Italija, nadmorska visina 3.510 metara, Enco Lakonka, Đovani Martin."

Nakon otkrića, turski planinari su kontaktirali Italijanski alpinistički klub (CAI), koji je potvrdio da je ekspedicija iz 1972. godine zaista postojala.

Putovanje preko bivše Jugoslavije do Turske

Italijanski alpinisti su tada na put krenuli u dva automobila marke Folksvagen buba, prelazeći bivšu Jugoslaviju, Grčku i celu Tursku.

"Da bih platio put, prodao sam svoj stereo. Nisam imao mnogo novca - radio sam kao fizički radnik u Zanusiju“, prisetio se Đovani Martin u izjavi koju prenosi list Ađi.

Ekspedicija koja je pomerala granice

Ekspediciju su činili Ileris Picur, Sisto Degan, Enco Lakonka, Đovani Martin i Ecijo Migoto. Nakon dugog putovanja stigli su do sela u podnožju planina, odakle su započeli uspon na vrhove Kačkara. Tokom ekspedicije popeli su se na ukupno 32 planine, od kojih je čak 19 bilo do tada neosvojenih.

Njihova misija nije bila samo avanturistička, već i naučna - prikupljali su uzorke stena i sprovodili topografska istraživanja, koja su kasnije podelili sa turskim istraživačima. U to vreme, ovaj region severoistočne Turske, u blizini granice sa Gruzijom, bio je slabo istražen.

"Otvorio se prozor u daleki svet"

Savremeni turski tim, koji je predvodio Metin Čolak, bio je zatečen kada je ugledao datum star više od pola veka.

"Kada smo shvatili da je poruku ostavio neko pre nas, osetili smo da nismo sami. Otvorio se prozor u daleki svet i iz prve ruke smo doživeli vrednost večne strasti", izjavio je Čolak.

Otkriće male konzerve na planinskom vrhu tako je povezalo dve generacije planinara i podsetilo na snagu istraživačkog duha koji nadilazi vreme.

