Dnevni horoskop za 21. januar 2026. godine. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ove srede.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko danas budete sklopili neki dogovor, on bi kasnije mogao da se menja. Partner vam je veoma posvećen i uživate u lepom odnosu s njim. Ljubavni aspekti su vam maksimalno naklonjeni. Skloni ste alergiji.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Možete očekivati da ćete uspeti da dođete do razrešenja situacije koja vas muči na poslovnom polju. Nemate poverenje u partnera i vaša veza polako ali sigurno ulazi u ozbiljnu krizu. Povećajte unos vitamina.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Srećne okolnosti vas očekuju. Uspećete da ostvarite ono što ste imali u planu u vezi s poslom. Dan vam baš nije povoljan za ljubav. Ukoliko ste u vezi, mogli biste imati nesuglasice s partnerom. Imate mnogo energije!

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dajte sve od sebe da budete racionalni kad donosite nove poslovne odluke, nemojte da podležete emocijama. Moguće je da vaše nepoverenje prema voljenoj osobi unosi veliki razdor u vaš odnos. Problemi sa urinarnim traktom.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ako želite da postignete poslovni uspeh, potrudite se da pokažete da ste spremni da vredno radite. Moguće je da ćete rešiti da prekinete vezu, jer njome niste zadovoljni. Vama trpljenje nije jača strana. Nervni sistem vam je osetljiv.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imate veoma dobre mogućnosti za promene na polju posla. Očekuje vas povoljan period. Priželjkujete vezu u kojoj ćete imati iskrenu obostranu ljubav s partnerom. Tražite pravu ljubav. Povedite računa o bolovima u leđima.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imate podršku da ostvarite poslovne ciljeve koji su vam važni. Možete očekivati da ćete uspeti u svojim namerama na ovom polju. Spremni ste da partneru pokažete šta zaista osećate. Prija vam fizička aktivnost.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Izbegavajte veća ulaganja ili poslovne rizike, jer biste mogli da imate gubitke tokom današnjeg dana. Pokažite voljenoj osobi spremnost da se posvetite vašem odnosu. Izbegavajte unos alkohola i opijata.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Možete očekivati manji konflikt s nadređenima. Današnji dan vam nije dobar za posao. Osećate se usamljeno i nije vam lako da ostvarite poznanstvo s nekim ko vam odgovara. Čuvajte bubrege.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imate dosta obaveza i nije vam nimalo lako da se organizujete na pravi način kako biste sve završili na vreme. Ako želite da ostvarite novo poznanstvo, potrebno je da budete malo otvoreniji. Imunitet vam je oslabljen.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Moguće je da ćete imati komplikacije na poslu u narednom periodu. Dosta toga vas opterećuje. Sasvim neočekivano dolazi do poznanstva sa osobom čija blizina u vama budi nove želje. Moguća je aritmija.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vreme je da drugačije postavite poslovne prioritete i pripremite se za period promena. Voljena osoba pokazuje da je spremna da vam tera inat do krajnjih granica, što vam se ne dopada. Ne izlažite se prevelikom naporu.