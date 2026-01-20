Slušaj vest

Kejsi, influenserka koja je prošle godine preselila u Vijetnam, opisala je svoj novi dom kao „pravi raj“ i to ne samo zbog prelepih pejzaža, već i zbog izuzetno niskih troškova života. Prema njenim rečima, stanarina može biti već od 150 funti (oko 170 evra) , dok obroci u restoranima koštaju samo oko 1 funtu (oko 1 evro)

Kejsi o životu u Vijetnamu Foto: howtotravelfulltime/tiktok

Vijetnam proglašen najpovoljnijim mestom za život

U 2024. godini, Vijetnam je po četvrti put uzastopno proglašen najpristupačnijim mestom za život u svetu, prema istraživanju Expat Insider 2024 koje sprovodi InterNations. Forbes navodi da je 86% ispitanih stranih državljana dalo visoke ocene troškovima života — što je više od dvostruko većeg globalnog proseka od 40%.

Polovina ispitanih izjavila je da su troškovi života u Vijetnamu „veoma povoljni“, što znatno nadmašuje globalni prosek od 12%.

Kejsi trenutno živi u Da Nangu, živopisnom primorskom gradu u centralnom Vijetnamu poznatom po prelepim peščanim plažama, dinamičnoj promenadi i ikoničnim mostovima.

Ona je podelila i trik kako naći stanove po super niskim cenama: „Ne gledajte na Airbnb, koristite Facebook Marketplace, tamo su bukvalno po pola cene.“

Međutim, Kejsi je sebi dala samo 24 sata da pronađe smeštaj, pa je na kraju platila „dvostruko više“.

Njena trenutna stanarina iznosi 490 funti mesečno za smeštaj sa bazenom, ali ističe da mnogi stanovi koštaju već od 150 funti. Oduševljena pogledom na plažu, komentarisala je: „Ovo je bukvalni raj.“

Troškovi života u praksi

Kejsi je u videu podelila i detaljan prikaz svojih sedmičnih troškova kao digitalni nomad: Stanarina se deli sa dečkom, što znači 245 funti po osobi mesečno ili 61,25 funti nedeljno. Hrana je izuzetno povoljna: zapadnjački obrok 4 funte, lokalni vijetnamski obrok samo 1 funtu.

Taksiji su „fantastični“ i gotovo momentalno stižu, a cena vožnje je oko 3 funte. Aktivnosti poput jednodnevnih izleta, pikla ili badmintona koštaju 20–30 funti nedeljno, dok masaže iznose oko 20 funti nedeljno.

Ogroman odjek na društvenim mrežama

KejsinTikTok video brzo je postao viralan sa 1,4 miliona pregleda.

Pratioci su oduševljeni:

„Još jedan sjajan video! Jedva čekam da se vratim u ovu prelepu zemlju.“

„Ovo je neverovatno.“

„Da Nang izgleda kao novi, poboljšani Bali ili južni Tajland.“

Ipak, neki su se šalili:

„Previše ljudi priča o tome. Volim mir ovde, nemojte da ga uništite!“