Slušaj vest

Mesečni horoskop za februar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološlu analizu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju tokom meseca ljubavi.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mesečni horoskop za februar 2026. predviđa da će ovaj mesec za vas biti vreme unutrašnje transformacije i preispitivanja. Prvih deset dana u mesecu doneće nalet kreativne energije, sa idejama koje će se nizati jedna za drugom. Mogu se pojaviti nova interesovanja ili hobiji, koji će se kasnije razviti u nešto više. Sredina meseca će Ovnovima doneti zanimljive susrete sa ljudima čija se životna iskustva značajno razlikuju od vaših. Ovi susreti će vas naterati da na poznate stvari pogledate iz druge perspektive. Do kraja februara, vaša radna situacija bi se mogla promeniti – mogu se pojaviti nove odgovornosti ili projekti koji zahtevaju poseban trud. U ličnom životu, ovaj period će biti bogat intenzivnim emocijama i neočekivanim obrtima događaja, što bi moglo značajno uticati na vaše odnose sa voljenima.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Bika, februar će biti vreme za otkrivanje skrivenih talenata i potencijala. Prve dve nedelje u mesecu biće ispunjene prijatnim poslovima vezanim za uređenje doma ili rešavanje finansijskih problema. Neki predstavnici ovog znaka mogu dobiti neočekivanu ponudu koja bi mogla značajno poboljšati njihovu finansijsku situaciju. U drugoj polovini meseca povećaće se potreba za povezivanjem sa istomišljenicima, što bi moglo dovesti do stvaranja novog kruga prijatelja ili jačanja starih veza. U profesionalnoj sferi, verovatne su promene u timu ili promena formata rada. Porodični odnosi će doživeti period harmonije i međusobnog razumevanja, pri čemu će se mnogi dugogodišnji sukobi rešiti prirodnim putem.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mesečni horoskop za februar2026. kaže da će za Blizance ovo biti vreme aktivnog samoizražavanja i širenja vidika. Prijatna iznenađenja vezana za studije ili sticanje novih informacija očekuju vas početkom meseca. Možda ćete čak upoznati nekoga ko će vam otvoriti vrata ka ranije neistraženom svetu znanja. Druga dekada februara doneće promene u vašem svakodnevnom životu - možda osvežavanje enterijera ili kupovinu dugo očekivanog predmeta. Na poslu vas očekuju uzbudljivi projekti koji će zahtevati kreativnost i nekonvencionalno razmišljanje. Vaš lični život će doživeti period romantičnih avantura i živopisnih utisaka. Ovo vreme neće tolerisati usamljenost – nova poznanstva će se pojaviti naizgled prirodno, a neka od njih imaju sve šanse da se razviju u nešto više.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Rakove, februar će biti vreme dubokog unutrašnjeg razmišljanja i važnih odluka. Prva polovina meseca biće ispunjena događajima vezanim za porodična i kućna pitanja. Možda ćete morati da preduzmete renoviranje ili selidbu, što će zahtevati znatan napor, ali će doneti zadovoljstvo rezultatima. Sredinom februara, vašu pažnju će privući obrazovanje ili lični razvoj - bićete inspirisani da savladate novu profesiju ili produbite postojeće znanje. Vaš profesionalni život će biti posebno plodonosan tokom ovog perioda, a naporan rad i upornost će vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Vaš lični život će doživeti period stabilnosti i samopouzdanja u budućnost, što će vam omogućiti da se malo opustite i uživate u trenutku.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema mesečnom horoskopu za februar 2026, ovaj mesec biće vreme trijumfa i priznanja za Lavove. Početkom meseca možete očekivati prijatne događaje vezane za napredovanje u karijeri ili realizaciju dugo planiranih projekata. Takođe možete dobiti bonus ili drugu finansijsku nagradu za svoj trud. Druga dekada februara doneće promene u vašem ličnom životu - možda će se pojaviti osoba koja može da probudi vaša osećanja i da vam pruži nove emocije. Vaša finansijska situacija biće stabilna, a neki predstavnici ovog znaka moći će značajno da povećaju svoje prihode zahvaljujući neočekivanom izvoru. Krajem meseca, interesovanje za duhovne prakse i samospoznaju će se povećati, što će vam pomoći da bolje razumete sebe i svet oko sebe. Porodični odnosi će teći glatko, bez ozbiljnih sukoba.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Device, februar će biti vreme važnih promena i preispitivanja životnih prioriteta. Prva polovina meseca doneće događaje vezane za putovanja ili putovanja na daljinu, što bi moglo da se pokaže kao promena u životu. Možda ćete morati da rešite probleme vezane za dokumenta ili pravna pitanja. Sredinom februara donećete promene u vašem profesionalnom životu - može se pojaviti nova linija posla ili partnerstvo. U vašem ličnom životu stići će period harmonije i međusobnog razumevanja, a mnogi problemi će biti rešeni otvorenim dijalogom. Vaša finansijska situacija će biti stabilna, iako će biti potrebno pažljivo budžetiranje. Do kraja meseca, vaše interesovanje za umetnost i kreativnost će se povećati, što bi moglo dovesti do pojave novog hobija ili strasti, predviđa mesečni horoskop za februar 2026.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mesečni horoskop za februar 2026. kaže da će drugi mesec 2026. za Vagu biti vreme aktivnog napretka i sprovođenja planova. Početkom meseca možete očekivati događaje vezane za imovinska pitanja ili nasledstvo, što bi moglo značajno uticati na vašu finansijsku situaciju. Ukazaće se prilika da se pozabavite dugo odlaganim projektom vezanim za nekretnine. Druga dekada februara doneće promene u vašem profesionalnom životu – mogu se pojaviti nove odgovornosti ili projekti koji zahtevaju poseban pristup. Vaš lični život će doživeti period živopisnih utisaka i neočekivanih susreta koji mogu preokrenuti vaše shvatanje uobičajenog načina života. Porodični odnosi će teći glatko, a međusobno razumevanje i podrška postaće temelj blagostanja. Do kraja meseca, interesovanje za sport i zdrav način života će se povećati.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Škorpije, februar će biti vreme duboke transformacije i novih početaka. Prva polovina meseca doneće događaje vezane za učenje ili sticanje novih znanja koja bi mogla značajno uticati na vaš profesionalni život. Ukazaće se prilika za putovanje ili prisustvovanje zanimljivom događaju koji će proširiti vaše vidike. Druga dekada februara doneće promene u vašem ličnom životu – možda dolazak osobe sposobne da probudi osećanja i da vam pruži nove emocije. Profesionalna aktivnost će biti posebno produktivna kada vam istrajnost i naporan rad pomognu da postignete značajne rezultate. Porodični odnosi će doživeti period harmonije i međusobnog razumevanja, a mnogi problemi će pronaći svoje prirodno rešenje.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mesečni horoskop za februar 2026. predviđa da će ovaj mesec biti vreme širenja granica i novih mogućnosti za Strelca. Početkom meseca možete očekivati događaje vezane za putovanja na daljinu ili međunarodnu saradnju, što bi moglo dovesti do važnih promena u vašem životu. Ukazaće se prilika da se upustite u projekat koji zahteva globalnu viziju i strateško razmišljanje. Druga dekada februara doneće promene u vašem profesionalnom životu – mogu se pojaviti nove odgovornosti ili oblasti rada koje zahtevaju specifične veštine. Vaš lični život će doživeti period živopisnih utisaka i neočekivanih susreta koji mogu promeniti vašu percepciju uobičajenog načina života. Porodični odnosi će teći glatko, a međusobno razumevanje i podrška će postati temelj blagostanja. Do kraja meseca, vaše interesovanje za filozofska pitanja i samospoznaju će se povećati.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prema mesečnom horoskopu za februar 2026. za Jarčeve će ovaj mesec biti vreme važnih odluka i preispitivanja vrednosti. Prva polovina meseca doneće događaje vezane za napredovanje u karijeri ili realizaciju velikih projekata koji bi mogli značajno uticati na vaš profesionalni život. Biće prilika da se pozabavite finansijskim ili investicionim pitanjima koja zahtevaju pažljivo razmatranje. Druga dekada februara doneće promene u vašem ličnom životu - možda dolazak osobe sposobne da probudi osećanja i da vam pruži nove emocije. Profesionalna aktivnost će biti posebno produktivna kada vam upornost i naporan rad pomognu da postignete značajne rezultate. Porodični odnosi će doživeti period harmonije i međusobnog razumevanja, a mnogi problemi će pronaći svoje prirodno rešenje.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Februar će za Vodoliju biti vreme inovacija i neočekivanih otkrića. Početkom meseca možete očekivati događaje vezane za tehničke inovacije ili naučna istraživanja, što bi moglo dovesti do važnih promena u vašem radu. Ukazaće se prilika da se upustite u projekat koji zahteva nekonvencionalno razmišljanje i kreativan pristup. Druga dekada februara doneće promene u vašem profesionalnom životu – mogu se pojaviti nove odgovornosti ili oblasti rada koje zahtevaju specijalizovane veštine. Vaš lični život će doživeti period živopisnih utisaka i neočekivanih susreta koji mogu promeniti vašu percepciju uobičajenog načina života. Porodični odnosi će teći glatko, a međusobno razumevanje i podrška će postati temelj blagostanja. Do kraja meseca, interesovanje za društvena pitanja i javne aktivnosti će se povećati.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Ribe, februar će biti vreme duhovnog rasta i kreativne inspiracije. Prva polovina meseca doneće vam događaje vezane za umetnost ili kulturne aktivnosti koje bi mogle značajno uticati na vaš pogled na svet. Imaćete priliku da se pozabavite projektom koji zahteva duboko emocionalno angažovanje i umetnički talenat. Druga dekada februara doneće promene u vašem profesionalnom životu – mogu se pojaviti nove odgovornosti ili oblasti rada koje zahtevaju poseban pristup. U vašem ličnom životu, uslediće period živopisnih utisaka i neočekivanih susreta, što bi potencijalno moglo da promeni vašu percepciju uobičajenog načina života. Porodični odnosi će teći glatko kada međusobno razumevanje i podrška postanu temelj blagostanja. Krajem meseca, interesovanje za mistične prakse i ezoterična znanja će se povećati.