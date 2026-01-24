Slušaj vest

Detinjstvo devedesetih godina po mnogo čemu se razlikovalo od načina na koji deca danas odrastaju. I kao što ništa nije crno ni belo, tako je i detinjstvo devedesetih godina prošlog veka po nekim stvarima lepše i bolje, a po nekim "ružnije" nego današnje. Ako ste i vi odrastali devedesetih, verovatno se sećate fiksnih telefona, crtaća u 7.15 i nekih specifičnih rečenica kojima su vas roditelji plašili da biste se lepo ponašali.

U nastavku se podsetite nekih "belih laži" koje su deca devedesetih stalno slušala od svojih roditelja.

Imam oči i na leđima

Vrlo često su roditelji tada govorili svojim naslednicima da "imaju oči i na leđima", odnosno da u svakom trenutku znaju šta dete radi. Time su želeli da osiguraju da se mališani lepo ponašaju i kada nisu mami i tati pred očima.

Foto: Marko Karović

U ovaj restoran/kafić puštaju samo dobru decu

Većina roditelja devedesetih godina nije mogla baš da vodi decu često po kafićima i restoranima, ali onda kada su to mogli, dobro ponašanje dece su obezbeđivali upozorenjem da "ovaj kafić/restoran prima samo lepo vaspitanu decu".

Prodavnica se zatvara

Kada su deca insistirala da im roditelji kupe nešto u prodavnici ili jednostavno nisu želeli da izađu iz neke prodavnice, mame i tate su to rešavale rečima da se prodavnica upravo zatvara.

Klikom na link saznajte kako je učiteljica u Jugoslaviji učila dečake da treba da peru sudove.

Ako ne budeš dobar/ra poješće te babaroga

Ova pretnja danas je većini roditelja nezamisliva, ali "babaroga" je bila univerzalna pretnja kojom su mame i tate "smirivale" decu u sekundi kada krene napad besa ili neko drugo neželjeno ponašanje.

Foto: Marko Karović

Odmakni se od televizora, pokvarićeš oči

Bukvalno svaki roditelj devedesetih je to rekao i otprilike svako dete je to upozorenje ignorisalo.

Psovanje je zabranjeno

Roditelji su nekada maloj deci koja bi "izbacila" neku psovku govorili da je psovanje zabranjeno dok ne odrastu. Deca kao deca, naivna i iskrena, verovala su u to barem nekoliko godina, tj. dok i sami ne odrastu dovoljno da shvate da psovanje nije zabranjeno, ali je ružno.

Ne interesuje me šta rade druga deca, ti nisi druga deca

Sasvim uobičajena situacija - dete pokušava da nagovori roditelje da mu nešto dopuste jer "svi to rade/imaju", a tipična rečenica koju su im mame i tate zauzvrat govorile tih devedesetih glasila je: Ne zanima me šta rade druga deca, ti nisi druga deca".

Foto: Marko Karović

Kako drugi imaju dobre ocene, a ti ne?

Ova izjava je, međutim, u potpunoj suprotnosti sa prethodnom, ali naravno da niko nije smeo da odgovori roditeljima i na to ih podseti.

Ako ti se ne sviđa, poljubi pa ostavi

Dok danas roditelji daju sve od sebe da "ubede" dete da nešto pojede ili mu spremaju po dve-tri opcije, nekada je bilo uobičajeno da roditelji daju naslednicima jednostavan izbor: "Ako ti se ne sviđa, poljubi pa ostavi".

Uz koje ste vi rečenice odrasli?

Bonus video: