Mala garažna rasprodaja u američkoj saveznoj državi Minesoti mogla bi da uđe u istoriju umetnosti. Slika kupljena za svega nekoliko desetina dolara sada se dovodi u vezu sa jednim od najvećih slikara svih vremena - Vinsentom van Gogom, a njena procenjena vrednost dostiže čak 15 miliona dolara.

Kupovina za sitniš, vrednost za istoriju

Neimenovani kolekcionar antikviteta platio je manje od 50 dolara (oko 5.600 dinara) za portret starog ribara s lulom. Delo prikazuje čoveka kako sedi kraj puste obale i krpi ribarsku mrežu. Tek kasnije je primećeno da bi ova slika mogla da bude rad Vinsenta van Goga, nastao 1889. godine, u periodu kada je umetnik stvarao i svoje čuveno "Zvezdano nebo".

U donjem desnom uglu platna ispisano je ime "Elimar", za koje se pretpostavlja da označava identitet čoveka prikazanog na slici.

Tragovi koji vode ka Van Gogu

Stručnjaci iz Njujorka ističu da korišćeni pigmenti odgovaraju materijalima dostupnim u južnoj Francuskoj krajem 19. veka. Posebnu pažnju privukla je crvena boja, karakteristična za taj period Van Gogovog stvaralaštva. Maksvel Anderson, bivši kustos Metropoliten muzeja umetnosti, naglasio je da su ga odmah zaintrigirale izražene bore oko očiju ribara, koje snažno podsećaju na Van Gogov slikarski rukopis.

"Ovo dirljivo delo odražava Van Gogovu temu iskupljenja, često prisutnu u njegovim pismima i umetnosti. Kroz Elimara, Van Gog stvara svojevrsni duhovni autoportret, pokazujući sebe onako kako je želeo da bude upamćen," rekao je Anderson.

Nauka, umetnost i jedna crvena dlaka

U pokušaju da se razreši pitanje autentičnosti, formiran je multidisciplinarni tim od oko dvadeset stručnjaka iz oblasti konzervacije, hemije, istorije umetnosti i prava. Među intrigantnijim nalazima je i crvena dlaka pronađena u sloju boje, koja odgovara prirodnoj boji Van Gogove kose.

Poslednju reč daje Amsterdam

Umetničko-istraživačka firma LMI grupa iz Njujorka otkupila je sliku od anonimnog kolekcionara još 2019. godine, sa ciljem da ispita njeno poreklo. Ipak, konačna odluka o tome da li je delo zaista Van Gogovo nalazi se u rukama Van Gog muzeja u Amsterdamu, čija će procena biti presudna.

Ako se autentičnost potvrdi, ovaj portret ribara mogao bi da se upiše među najneobičnija i najuzbudljivija otkrića u savremenoj istoriji umetnosti.

