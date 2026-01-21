da li ste znali?

Kuće u Norveškoj se ne izoluju stiroporom

Način na koji je kuća izolovana direktno utiče na potrošnju energije, kvalitet života u prostoru i dugovečnost samog objekta. Ne svodi se sve samo na iznos računa za grejanje - jednako su važni trajnost fasade, otpornost na vremenske uslove i očuvanje izolacionih svojstava tokom godina.

Različite države imaju različite pristupe ovom pitanju. Dok se u Srbiji najčešće koristi stiropor kao standardno rešenje, u zemljama sa znatno oštrijom klimom, poput Norveške, primenjuju se drugačiji materijali i koncepti gradnje.

Zašto su drvene kuće česte u Norveškoj

Norveška se izdvaja po velikom broju kuća građenih od drveta. Ovakav pristup rezultat je spoja prirodnih resursa, tradicije i savremenih građevinskih standarda.

Zahvaljujući bogatim šumama, drvo je vekovima bilo najdostupniji materijal. Kada se kombinuje sa kvalitetnom izolacijom, pokazalo se kao izuzetno pouzdano rešenje čak i u uslovima dugih i hladnih zima. Osim što dobro zadržava toplotu, drvena konstrukcija se uspešno nosi i sa povišenom vlagom, koja je česta u skandinavskim krajevima.

Termički obrađeno drvo kao zaštita fasade

Na norveškim kućama često se može videti fasadna obloga poznata kao termo-drvo, odnosno ThermoWood. Reč je o drvetu koje prolazi proces zagrevanja na visokim temperaturama, između 160 i 215 stepeni, uz prisustvo vodene pare. Ovakva obrada menja strukturu drveta i značajno smanjuje njegovu sposobnost upijanja vlage. Rezultat su daske koje su stabilnije, otpornije na deformacije i znatno zaštićenije od truljenja, buđi i štetočina. Takva fasada bez problema podnosi kišu, sneg, mraz i jaku sunčevu svetlost, a uz pravilno održavanje može trajati i više decenija.

Izolacija koja štiti i od hladnoće i od vrućine

Termički obrađeno drvo ima i vrlo dobre izolacione osobine. Zbog smanjene vlažnosti i izmenjene strukture, slabije provodi toplotu, što znači da zimi sprečava ulazak hladnog vazduha, a leti pregrevanje objekta. Kao dodatna prednost, ovakve obloge mogu doprineti i smanjenju spoljne buke. ThermoWood tehnologija potiče iz Finske, gde se za proizvodnju koristi drvo iz pažljivo kontrolisanih i održavanih šuma. Upravo zbog toga je ovaj materijal izuzetno popularan širom Skandinavije.

Prirodna estetika i zdrava mikroklima

Drvena fasada ne doprinosi samo tehničkim karakteristikama kuće, već i njenom izgledu. Drvo daje objektu toplinu i bezvremenski karakter, lako se uklapa u moderne arhitektonske forme, ali i u tradicionalne stilove gradnje.

Još jedna važna prednost je paropropusnost. Drvo omogućava da vlaga prirodno izlazi iz konstrukcije, čime se smanjuje rizik od kondenzacije i pojave buđi. Na taj način kuća zadržava zdravu mikroklimu i može da "diše" mnogo efikasnije nego objekti sa neadekvatnom ili loše izvedenom izolacijom.

