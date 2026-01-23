Slušaj vest

Kukeš se nalazi na severu Albanije, u području koje se često doživljava kao granica između severnog dela Albanije i juga Srbije. Ali ovaj grad nosi istoriju koja ide mnogo dublje od same geografije.

Novi Kukeš izgrađen je nakon poplave Starog Kukeša sredinom 1960-ih, kao posledica stvaranja veštačkog jezera Fjerza. Izgradnja novog grada počela je 1962. godine, dok je potpuno preseljenje stanovništva završeno krajem 1970-ih.

Ali istorija Kukeša ne završava se na površini.

Ispod grada prostire se veliki podzemni tunelski sistem, izgrađen tokom perioda komunizma kao deo strategije civilne zaštite. Tuneli su građeni tokom 1970-ih i 1980-ih, na vrhuncu režima Envera Hodže, kada je Jugoslavija smatrana glavnim potencijalnim neprijateljem.

Prema podacima i svedočenjima, mreža tunela obuhvata više od 7 kilometara, izgrađenih duboko ispod zemlje, sa debelim betonskim zidovima i brojnim izlazima za vanredne situacije. Oni su projektovani da izdrže čak i nuklearni napad, sa sistemima ventilacije, skloništima, komandnim sobama i pomoćnim prostorijama. Kapacitet tunela procenjuje se na preko 15.000 ljudi, praktično za veliki deo stanovništva grada.

Komunizam i Enver Hodža su ih izgradili, demokratija ih je zaboravila, a vreme i nedostatak održavanja su ih uništili. Danas su tuneli uglavnom zatvoreni, slabo dokumentovani i gotovo nepoznati široj javnosti, iako predstavljaju jedan od najvećih objekata civilne zaštite ikada izgrađenih u Albaniji.

Osim sveta skrivenog ispod zemlje, Kukeš ima još jedan simbol zaborava: hotel "Turizmi i Ri".

Ovaj hotel, izgrađen kao reprezentativni objekat u vreme socijalizma, nalazi se uz glavnu ulicu i vidi ga svako ko putuje ka Albaniji. Danas stoji napušten, kao tihi duh prošlosti, ali nekada je bio jedan od najvažnijih turističkih objekata u regionu, piše Gazeta express.

Hotel je imao 90 kreveta, restoran, društvene prostorije i služio je kao mesto zaustavljanja za putnike, delegacije i turiste. Prema svedočenjima, na otvaranju je pevala Merita Halili, dok su parovi iz cele Albanije dolazili ovde da provedu medeni mesec, čineći hotel simbolom društvenog i svečanog života tog vremena.

Danas je "Turizmi i Ri" tihi, napušteni objekat tranzicije, poput mnogih drugih zgrada koje nisu preživele promene sistema.

Kukeš, između novog grada izgrađenog na vodi, tajnog podzemnog grada i hotela koji je nekada bio ponos, ostaje prostor u kome se istorija, zaborav i tranzicija svakodnevno sudaraju.

