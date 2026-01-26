Slušaj vest

Prostor koji na prvi pogled deluje zastarelo ne mora nužno da završi u potpunoj rekonstrukciji. Uz malo kreativnosti, dobru ideju i strpljenje, čak i kupatilo koje izgleda kao da je ostalo u nekoj drugoj deceniji može dobiti svež, savremen izgled - bez skupih i zahtevnih radova.

Primer za to dolazi iz Njujorka, gde je Ženev Slaj uspela da potpuno promeni atmosferu svog kupatila, a da pritom nije rušila zidove niti menjala osnovnu strukturu prostora.

Ružičaste pločice kao izazov i inspiracija

Jedan od prvih detalja koji upada u oči u ovom kupatilu bile su ružičaste zidne pločice, originalne i stare više od pola veka.

"Prva stvar koju ćete primetiti u starom kupatilu jesu ružičaste pločice. One su originalne i potiču iz vremena kada je kuća izgrađena, pedesetih godina prošlog veka", objasnila je Ženev.

Kada se uselila, zatekla je kombinaciju ružičastih pločica i sivih samolepljivih podnih ploča, uz relativno novu sanitarnu opremu i ogledalo sa srebrnim ramom. Kako sama priznaje, ta kombinacija joj se u početku nimalo nije dopadala.

Očuvanje originala umesto potpunog rušenja

Ipak, Ženev nije želela drastične promene.

"Nisam želela sve da rušim i radim ispočetka. Htela sam da zadržim originalne pločice, jer imaju karakter i istorijsku vrednost, ali i da uštedim tako što ću zadržati WC šolju i lavabo", istakla je.

Ukupni budžet za preuređenje iznosio je svega 750 dolara (oko 645 evra). Jedan od najefikasnijih poteza bilo je skidanje starih i nanošenje novih fuga na zidnim pločicama.

"Skinula sam stare fuge za nekoliko sati, a nove nanela sledećeg dana," rekla je, naglašavajući koliko je ta promena uticala na celokupan izgled prostora.

Sivu borduru, koja joj se nije dopadala, zamenila je dekorativnom lajsnom, ofarbanom u zelenu nijansu nazvanu "Turtle Green".

Pod kao najveći izazov

Najzahtevniji deo projekta bio je pod. Samolepljive pločice zamenjene su keramičkim heksagonalnim pločicama, što je za Ženev i njenog verenika Kevina bio prvi "uradi sam" projekat te vrste.

"Nismo imali pojma kako pravilno postaviti pločice", priznala je.

U pomoć im je pritekao Kevinov otac, koji ima veliko iskustvo u gradnji.

"Bio je neprocenjiv izvor znanja i pomoći u mnogim kućnim projektima ove godine", dodala je Ženev.

Neplanirani problemi i jednostavna rešenja

Problemi su se pojavili i prilikom zamene rasvete, kada su otkrili stare električne instalacije iz pedesetih godina.

"Morali smo da sačekamo električara koji je radio u drugoj kući", prisetila se.

Kupatilo je zbog toga bilo nedovršeno skoro dva meseca, ali se rešenje na kraju pokazalo jednostavnim - nova Art Deco rasveta poručena je sa Amazona i savršeno se uklopila u prostor.

Detalji koji prave razliku

Završni pečat dale su dekorativne tapete, ovalno ogledalo, zavesa za tuširanje i mesingana slavina, koji su prostoru doneli toplinu i karakter.

"Iskreno, sve sam osmišljavala usput. Danju bih skidala pločice, a noću satima tražila inspiraciju. Samo sam pustila da me kreativnost vodi. Sada kupatilo deluje klasično, ali nimalo dosadno", zaključila je Ženev.

Pogledajte video: Par od šupe napravio kuću

Renoviranje kuće Izvor: TikTok/discountlanddeals