Zlatni retriver nanjušio omiljenu osobu pre nego što je stigla

Video zlatnog retrivera Sema iz vrtića za pse na Novom Zelandu osvojio je srca korisnika društvenih mreža. Snimak prikazuje trenutak u kojem pas prekida igru kako bi ponjušio vazduh jer je očigledno prepoznao miris svog omiljenog čoveka- i to pre nego što ga je ugledao, piše Newsweek.

Sem već nekoliko godina redovno posećuje vrtić za pse Duke's Dog Daycare. Iz vrtića kažu da se navikao na zaposlene i da ih uvek dočekuje mašući repom, ali da je sa jednim od njih razvio posebnu povezanost.

Kako psi prepoznaju ljude po mirisu

Njuh je najjače pseće čulo i psi se u velikoj meri oslanjaju na njega da prepoznaju ljude koje poznaju. Istraživanja pokazuju da mirisi za pse imaju i emocionalno značenje. Studija objavljena u časopisu Behavioural Processes otkrila je da pseći mozak snažnije reaguje na miris poznatih ljudi nego na miris nepoznatih, što ukazuje na to da psi mogu prepoznati određene osobe samo na osnovu mirisa.

U videu objavljenom na Instagramu 4. januara, Sem stoji na povišenoj platformi na otvorenom i njuši vazduh, pokušavajući da razazna poznati miris među mirisima drugih pasa. Ignoriše pse koji se igraju ispod njega i nekoliko puta ponavlja isto ponašanje, kao da proverava da li je zaista nanjušio najdražeg zaposlenog.

"Sem je jako privržen pa je uvek presrećan kad vidi svoje omiljene ljude. Jako je lepo gledati njihovu povezanost," poručili su iz vrtića.

Snimak su podelili i sa Semovim vlasnikom, koji je bio oduševljen činjenicom da njegov pas toliko voli zaposlene i boravak u vrtiću.

