Zaboravite mokre ruke i borbu sa vetrom - sada postoji kišobran koji ne morate držati sami, već on zapravo prati vas. Ovaj inovativni uređaj iz Kanade kombinuje klasični kišobran sa modernom dron tehnologijom, stvarajući lebdeću zaštitu koja vas prati u hodu.

Ideja YouTubera Džona C

Kreator ovog futurističkog rešenja je YouTuber i inovator Džon C, poznat po svom kanalu I Build Stuff. On je osmislio kišobran koji lebdi iznad korisnika i samostalno se kreće, bez potrebe da ga držite. Projekat je privukao pažnju više od 150.000 pratilaca, a sam izum deluje kao scena iz naučnofantastičnog filma.

U galeriji pogledajte kako izgleda kišobran:

Tehnologija koja prati korisnika

U srcu uređaja nalazi se mali kvadkopter-dron, postavljen ispod krošnje kišobrana. Opremljen senzorima, kamerom i sistemom za autonomno upravljanje, dron precizno prati kretanje osobe i stalno ostaje iznad glave, štiteći je od kiše.

Tehnologija omogućava dronu da detektuje položaj korisnika čak i u uslovima slabijeg osvetljenja. Sistem u realnom vremenu izračunava lokaciju osobe i šalje komande letu, kako bi kišobran ostao pravilno centriran dok hodate.

Ovaj koncept pokazuje kako savremena tehnologija može potpuno promeniti svakodnevne predmete i učiniti obične aktivnosti, poput šetnje po kiši, jednostavnijim i zabavnijim.

