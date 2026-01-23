da li ste znali?

Kada stignu hladni dani i jutra započnu mrazom na prozorima, većina domaćinstava fokusira se na grejanje, dihtovanje vrata i dodatne slojeve garderobe. Ipak, jedan detalj često prolazi neprimećeno, iako ima ogroman uticaj na toplotu u stanu i račune za grejanje. Reč je o zimskom režimu PVC prozora - jednostavnom podešavanju koje može značajno poboljšati izolaciju doma.

Letnji i zimski režim: Ono što vam niko nije rekao

Mnogi ne znaju da PVC stolarija ima dva režima rada - letnji i zimski. Često se dešava da majstori nakon ugradnje ostave prozore u letnjem režimu, bez ikakvog objašnjenja vlasnicima. Zbog toga veliki broj ljudi ni ne sumnja da postoji opcija koju je potrebno prilagođavati godišnjem dobu.

Foto: Profimedia

PVC prozori imaju pokretne mehaničke delove poput šarki, brava i ručki, koji zahtevaju minimalno održavanje bar jednom godišnje. Ipak, ključni faktor za dobru izolaciju nije samo podmazivanje, već pravilno podešavanje pritiska između krila i okvira.

Šta se dešava kada je prozor u zimskom režimu

Kada se prozor prebaci u zimski režim, krilo jače naleže na okvir, što donosi brojne prednosti:

toplota se zadržava unutar prostora

hladan vazduh ne prodire spolja

smanjuje se pojava kondenzacije

sprečava se razvoj buđi

postiže se veća ušteda na grejanju

Ako primećujete kapljice na staklu, vlažne lajsne ili osećaj hladnog strujanja vazduha oko prozora, vrlo je moguće da vaši prozori nisu pravilno podešeni za zimu.

Foto: Anna solovei / Alamy / Profimedia

Uključite zimski režim za manje od minuta

Dobra vest je da vam za ovaj posao nije potreban majstor, niti poseban alat. Ceo postupak traje manje od jednog minuta:

otvorite prozorsko krilo

sa strane gde se nalazi ručka pronađite mali metalni šraf ili ekscentar

okrenite ga prema unutra, ka zidu

Ovako se povećava pritisak između krila i okvira, čime se poboljšava izolacija.

Rezultat je primetan odmah – prozor se zatvara čvršće, a razlika u temperaturi i potrošnji grejanja oseća se već nakon nekoliko dana.

Uradite test koji pokazuje da li je prozor dobro podešen

Postoji brz i pouzdan način da proverite da li su vaši prozori u zimskom režimu:

ubacite list papira između krila i okvira

zatvorite prozor

pokušajte da izvučete papir

Ako papir lako izlazi, prozor je i dalje u letnjem režimu. Ako se papir zaglavljuje, kida ili se jedva pomera, prozor je pravilno podešen za zimu.

Ne zaboravite proleće

Kada temperature porastu, važno je vratiti šraf u početni položaj. Tokom toplijih meseci prozor treba da "diše", a gumene dihtung trake ne bi trebalo da budu pod stalnim pritiskom, kako bi se produžio njihov vek trajanja.

Ova mala, često zanemarena promena može napraviti veliku razliku – i u toplini doma i u kućnom budžetu.

(Kurir.rs/ Ona)

