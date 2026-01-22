Mnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Evo kako da vam toplota "ne izleti" iz prostorije
Tokom zimskih meseci mnogi imaju istu rutinu - prozor stoji otvoren "na kip" gotovo ceo dan, jer se veruje da je to najzdraviji način provetravanja. Ipak, upravo ova navika često dovodi do hladnijeg stana i većih računa za grejanje, iako to na prvi pogled ne deluje tako.
Zašto stalno otvoren prozor pravi problem
Kada je prozor neprestano malo otvoren, hladan vazduh neprekidno ulazi u prostor. Ono što se ne primećuje odmah jeste da se vremenom hlade zidovi, podovi i nameštaj. Stan tada gubi svoje "zalihe2" toplote, pa čak i nakon zatvaranja prozora osećaj hladnoće ostaje dugo prisutan, jer se ceo prostor mora ponovo zagrejati.
Brzo provetravanje daje bolje rezultate
Mnogo efikasniji metod je kratko, intenzivno provetravanje. Dovoljno je otvoriti prozore širom na nekoliko minuta, napraviti promaju i potom ih zatvoriti. Na taj način vazduh u stanu se brzo zameni, dok zidovi i nameštaj ne stižu da se ohlade. Rezultat je svež vazduh bez toga da temperatura u stanu "padne".
Grejanje tada radi manje, a ne jače
Kada se zidovi i podovi ohlade, sistem grejanja mora da radi duže i snažnije kako bi se temperatura vratila na željeni nivo. To je gotovo isto kao da se stan iznova zagreva svaki put. Zbog toga ljudi često pojačavaju termostat, iako problem nije u grejanju, već u pogrešnom načinu provetravanja.
Pravilno provetravanje i borba protiv vlage
Zimi se često javlja kondenzacija na prozorima i u ćoškovima prostorija. Dobra ventilacija pomaže da se višak vlage izbaci napolje, ali prozor otvoren "na kip" može imati suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko i snažno provetravanje pokazalo se kao bolja opcija i za svež vazduh i za kontrolu vlage.
Manji računi i topliji dom
Ako želite topliji stan i niže troškove grejanja, vreme je da promenite naviku. Umesto stalno otvorenog prozora, praktikujte kratko, ali intenzivno provetravanje. Tako će prostor ostati svež, a energija koju skupo plaćate neće se nepotrebno gubiti.
