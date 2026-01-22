Slušaj vest

Dnevni horoskop za 22. januar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ste puni inicijative i želje da stvari pokrenete sa mrtve tačke. Mogući su nagli razgovori koji će zahtevati strpljenje i samokontrolu. Na poslovnom planu imate priliku da se istaknete, ali izbegavajte impulsivne odluke. U ljubavi vas očekuje potreba za iskrenim razgovorom.

Bik

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokusirani ste na stabilnost i praktična pitanja. Dan je povoljan za rešavanje finansijskih obaveza i dugoročnih planova. Emotivno ste mirniji nego prethodnih dana, ali vam prija sigurnost i jasnoća u odnosima. Obratite pažnju na iscrpljenost.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Komunikacija vam danas ide od ruke, ali pazite da ne kažete više nego što treba. Moguće su važne informacije koje menjaju tok planova. U ljubavi ste radoznali i željni dinamike, ali partner može tražiti konkretnije odgovore.

Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pojačana je vaša emotivna osetljivost. Intuicija vam pomaže da donesete prave odluke, naročito u porodičnim pitanjima. Na poslu se trud isplati, iako rezultati možda neće odmah biti vidljivi. Potrebno vam je više odmora.

Lav

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ste u centru pažnje, ali birajte bitke koje vodite. Ambicija vam je naglašena, što može doneti priznanje ili pohvalu. U ljubavi želite više strasti i potvrde, ali nemojte zanemariti potrebe druge strane.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Praktičnost i analiza su vam danas jača strana. Dobro je vreme za organizaciju, planiranje i rešavanje zaostalih obaveza. Emotivno ste povučeni, ali iskren razgovor može doneti olakšanje i veću bliskost.

Vaga

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Tražite balans između svojih potreba i zahteva okoline. Moguće su dileme u vezi sa odlukama koje odlažete. Na ljubavnom planu važno je da budete jasni i direktni, čak i ako to znači suočavanje sa neprijatnom istinom.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Intenzivna energija vas gura ka promenama. Danas možete preseći nešto što vas dugo opterećuje. Na poslu ste fokusirani i odlučni, dok u ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa ili važnog razgovora.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Želja za slobodom i novim iskustvima je izražena. Dan je povoljan za planiranje putovanja, učenje ili širenje vidika. U emotivnim odnosima važno je da ne bežite od odgovornosti, već da jasno pokažete namere.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Obaveze su u prvom planu, ali imate snagu da ih savladate. Mogući su važni poslovni razgovori ili odluke koje utiču na budućnost. U ljubavi pokazujete ozbiljnost, ali ne zaboravite da pokažete i emocije.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ste puni ideja i želje da nešto promenite. Kreativnost vam donosi prednost, naročito u timskom radu. U ljubavi težite slobodi i razumevanju, ali važno je da saslušate i drugu stranu.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pojačana je vaša intuicija i empatija. Danas lako osećate tuđe raspoloženje, pa je važno da postavite granice. U ljubavi ste romantični i nežni, dok vam na poslu prija mirniji tempo i rad u tišini.

