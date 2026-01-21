Slušaj vest

Veliki ljubavni horoskop za februar 2026. Mesec ljubavi donosi nove uzbudljive promene za sve znake horoskopa.

Nekima će se vratiti stare ljubavi, a neki će doživeti emotivni procvat već na samom početku godine. Šta su zvezde predvidele vašem znaku?

Ovan

Februar donosi strast i intenzivne emotivne trenutke. Ako ste u vezi, očekujte iskrene razgovore koji mogu produbiti povezanost. Samci bi mogli upoznati osobu koja ih intrigira već na prvi pogled. Budite otvoreni i sledite srce.

Bik

Ljubav i stabilnost idu ruku pod ruku ovog meseca. Partnerski odnosi jačaju kroz zajedničke planove i male gestove pažnje. Samci imaju šansu za sporo, ali trajno povezivanje sa nekim ko ceni iskrenost i lojalnost.

Blizanci

Komunikacija je ključ ovog februara. Razgovori mogu rasvetliti nesporazume u vezi i doneti nova razumevanja. Samci će biti privučeni osobama koje dele njihove interese i smisao za humor. Društveni kontakti donose iznenađenja.

Rak

Emocije su intenzivne i duboke. Partneri će ceniti vašu nežnost i posvećenost. Samci bi mogli naići na nekoga ko ih inspiriše i ohrabruje da otvore srce. Pazite da ne preopteretite sebe očekivanjima drugih.

Lav

Februar vam donosi šarm i magnetizam. Ljubavni odnosi su ispunjeni strastima i zajedničkim avanturama. Samci će lako privući pažnju, ali pravi potencijal za dugoročnu vezu traži iskrenost i autentičnost.

Devica

Detalji i pažnja prema partneru donose stabilnost i harmoniju. Ako ste sami, neko ko deli vaše vrednosti može ući u vaš život kroz posao ili zajedničke aktivnosti. Strpljenje donosi ljubav koja traje.

Vaga

Februar naglašava ravnotežu između slobode i predanosti. Partnerski odnosi cvetaju kroz međusobno poštovanje i kompromis. Samci bi mogli biti privučeni nekim ko unosi harmoniju i mir u njihov svet.

Škorpija

Strast i dubina osećanja dominiraju. Partneri će biti iznenađeni vašom iskrenošću i posvećenošću. Samci imaju šansu za emotivno intenzivno povezivanje koje može promeniti pogled na ljubav.

Strelac

Avantura i zabava vode ovaj mesec u ljubavi. Partnerski odnosi mogu biti ispunjeni smehom i zajedničkim iskustvima. Samci će uživati u flertu i spontanim susretima, ali ozbiljna veza zahteva iskrenost i otvorenost.

Jarac

Februar donosi stabilnost i posvećenost. Partneri će ceniti vašu pouzdanost i pažnju. Samci bi mogli sresti nekoga ko deli njihove ambicije i vrednosti, a zajednički ciljevi mogu ojačati vezu.

Vodolija

Neobični susreti i neočekivane prilike za ljubav obeležavaju mesec. Partneri uživaju u zajedničkim interesima i kreativnim idejama. Samci će biti privučeni nekim ko unosi inovativnost i intelektualnu stimulaciju u njihov život.

Ribe

Romantika i intuicija su naglašene. Partneri će ceniti vašu nežnost i razumevanje. Samci bi mogli doživeti sudbinski susret ili emocionalno duboku vezu. Osluškujte srce i verujte intuiciji.