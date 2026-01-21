Slušaj vest

Samohrana majka troje dece preko noći je postala prava internet senzacija, i to zahvaljujući neverovatnoj sličnosti sa Georginom Rodrígez, glamuroznom partnerkom fudbalera Kristijana Ronalda.

Viktorija je društvene mreže otvorila tek prošlog meseca, nakon što je godinama slušala da je „dvojnik“ Ronaldove špansko-argentinske partnerke. Tamna kosa, izražene usne i elegantan stil oduševili su hiljade korisnika TikToka.

Ovako izgleda dvojnica Georgine Rodrigez:

Za samo mesec dana, Viktorija je prikupila 80.000 pratilaca na TikToku, dok je na Instagramu prati još nekoliko hiljada ljudi.

„Izgleda više kao Georgina nego sama Georgina“, našalio se jedan pratilac.

Optužbe za filtere i veštačku inteligenciju

Viktorija, koja dolazi iz Barselone, često se suočava sa optužbama da koristi filtere ili veštačku inteligenciju kako bi ličila na Ronaldovu izabranicu.

„Morala sam čak da objavim video bez šminke kako bih dokazala da sam stvarna osoba“, rekla je za What’s The Jam.

Ova 34-godišnjakinja priznaje da njen život ipak nije ni približno glamurozan kao život njene slavne dvojnice.

„Starija sam i siromašnija ali jednako srećna“, rekla je kroz osmeh.

Običan život daleko od luksuza

Viktorija živi u primorskom gradu Kambrilsu sa svoja dva sina i ćerkom, starosti 16, 9 i 8 godina. Zaposlena je kao administrativna asistentkinja i tehničarka za bezbednost i zdravlje na radu.

Ipak, sve češće se spekuliše da bi upravo ona mogla da krene stopama Georgine i postane uspešna influenserka.

„Uvek sam držala profile privatnim, ali sam ih 5. decembra 2025. učinila javnim, ne sluteći da će nastati tolika pomama zbog moje sličnosti sa Gio“, objasnila je.

„Ljudi su mi oduvek govorili da ličim na nju, a ja sam odgovarala da ‘da, pomalo ličim’, ali nisam mislila da je sličnost toliko očigledna.“

Iskreno o Kristijanu Ronaldu

Iako je stalno porede sa njegovom partnerkom, Victoria priznaje da nije veliki fan Kristijana Ronalda.

„Nisam fan Ronalda, ali ne iz nekog posebnog razloga – jednostavno nisam veliki ljubitelj fudbala“, kaže.

„Pratim utakmice samo kada moj sin igra. Ipak, gledala sam intervjue o njegovom životu i karijeri i mislim da je izuzetno disciplinovan, odlučan i odgovoran čovek. I neverovatan igrač, upravo zahvaljujući tim vrednostima.“