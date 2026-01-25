Slušaj vest

Kupovina parfema danas zahteva više opreza nego ikad. Tržište je preplavljeno kopijama koje na prvi pogled izgledaju gotovo identično originalima, pa se s razlogom postavlja pitanje - kako biti siguran da za svoj novac dobijate autentičan proizvod?

Upravo na to odgovara jedan video sa Instagrama koji je privukao veliku pažnju. U snimku se otkrivaju jednostavni, ali efikasni trikovi pomoću kojih možete prepoznati da li je parfem original ili falsifikat, a ključni detalji kriju se upravo na ambalaži.

1. Treba obratiti pažnju na čep – da li je ravnomerno odvojen od bočice i da li tu ima nekih nepravilnosti.

2. Na poleđini treba da budu ispisani podaci o parfemu preko cele površine, a ne samo u dnu.

3. Postoji razlika u foliji sa strane koja obavija kutiju jer nije ista na originalu i na kopiji. Ona na kopiji je gotovo uvek drugačije lepljena, a tragovi lepljenja se jasnije vide.

4. Na dnu parfema na sredini treba da stoji kod, dok je na kopiji kružni simbol u uglu.

5. Treba pripaziti i na logo brenda na vrhu ambalaže, razlike u odnosu na original se često vrlo očigledne.

6. Kao što se vidi na primeru ovog Chanel parfema, na samom pakovanju pri vrhu ne treba da bude jasno utisnut žig.

7. Dno bočice kod originala je čitko sa svim važnim podacima.

8. I na kraju, žig u unutrašnjosti čepa na originalu nema kružić okolo, dok na kopiji ima.

Bonus video: