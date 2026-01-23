da li ste znali?

Iako ljudima često deluje odbojno, psi uživaju u njuškanju svega što ima snažan i složen miris – od prljavštine i smeća sa ulice, do tuđih stopala ili novog tepiha po kome se rado valjaju. Za psa je njuškanje osnovni način upoznavanja sveta i ne postoji mnogo aroma koje im nisu interesantne.

Svet kroz nos: pseće čulo mirisa

Pseći njuh je između 10.000 i 100.000 puta jači od ljudskog. Zbog toga su im posebno privlačni intenzivni, organski mirisi poput trave, zemlje i biljaka. Istraživanja pokazuju da psi često pozitivno reaguju na mirise jestivih biljaka kao što su borovnica, kupina, nana, ruža i lavanda. Nažalost po vlasnike, ista radoznalost ih vuče i ka urinu ili izmetu drugih životinja, jer takvi mirisi sadrže mnoštvo hemijskih informacija koje su psima izuzetno zanimljive.

Šest mirisa koje psi ne podnose Foto: Ho In Cheang / Alamy / Profimedia

Ipak, kao što imaju favorite, psi imaju i mirise koje ne mogu da podnesu. S obzirom na snagu njihovog čula mirisa, neke arome im izazivaju snažnu nelagodnost i treba ih izbegavati.

Mirisi koje psi instinktivno izbegavaju

1. Citrusno voće: Limun, limeta, pomorandža i grejpfrut imaju jaku, kiselkastu aromu koja većini pasa smeta i tera ih da se udalje.

2. Sredstva za čišćenje: Proizvodi za higijenu doma često sadrže hlor ili amonijak. Njihov oštar, „hemijski“ miris je neprijatan i ljudima, ali psima je još intenzivniji i posebno odbojan.

3. Kozmetika i parfemi: Jaki veštački mirisi iz parfema, lakova za nokte i sličnih proizvoda ne prijaju psećem nosu. Pored toga, neki od ovih preparata mogu biti i potencijalno štetni za pse.

4. Naftalin: Naftalin, koji se koristi za zaštitu odeće i predmeta od insekata, ima izrazito snažan miris koji psi teško podnose i instinktivno ga izbegavaju.

Šest mirisa koje psi ne podnose Foto: Shutterstock

5. Određene biljke i začini: Psi uglavnom preferiraju nezačinjenu hranu jer im mirisi mnogih biljaka smetaju. Ruzmarin, nana, bosiljak i beli luk posebno su neprijatni za njihov njuh.

6. Sirće: Kao i citrusi, sirće ima prodoran miris koji većina pasa ne voli. Iako nije opasno, ne preporučuje se da se pas namerno izlaže ovoj aromi.

Kako zaštititi psa

Razumevanje psećeg čula mirisa pomaže vlasnicima da izbegnu nepotrebni stres za ljubimca. Ako primetite da se pas povlači, kija ili pokazuje nelagodnost, verovatno je u pitanju miris koji mu smeta. U takvim situacijama, najbolje je ukloniti izvor arome i omogućiti psu prijatnije okruženje.

