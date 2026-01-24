Slušaj vest

Šeron Tidvel, koja je preminula u decembru prošle godine u 80. godini, imala je nesvakidašnji hobi – sakupljanje posuda za so i biber. Njena porodica je znala za ovu strast, ali nisu bili svesni njenog obima sve dok unuka Rejčel Viten nije otkrila da kolekcija broji više od 2000 komada.

Ovo neverovatno otkriće podelila je na društvenim mrežama, gde je izazvalo ogroman interes. Rejčel je u razgovoru za magazin People otkrila da je njena baka počela da sakuplja posude 1990. godine, nakon što je sa suprugom sagradila novu kuću. Prvi set dobila je od svoje majke, iz porodičnog nasleđa, što je bio početak ove jedinstvene zbirke.

Šeron je bila deo generacije vrednih ljudi. Kao samohrana majka brinula je o svojoj deci, a kasnije je pomagala u odgoju unuka, Rejčel i Sare Kol, dok je njihova majka Temi Ornsbi radila. Sestre su odrastale u bakinoj kući i sećaju se da su svake nedelje nakon crkve sedele za stolom i divile se posudicama za so i biber. Svaka od njih imala je posebnu priču – od koga ih je baka dobila ili gde ih je pronašla.

Zbirka pronađena posle 13 godina

Godinama kasnije, nakon bakine smrti, porodica se ponovo okupila kako bi pregledala njenu kolekciju. Otkrili su da je Šeron, nakon što se preselila kod Rejčelinih roditelja, spakovala soljenke i paprenke u kutije i odložila ih u šupu. Tamo su bile pune 13 godina. Kada su ih ponovo otvorili, pronašli su čak 1154 netaknuta seta, iako procenjuju da je baka imala blizu 1300 kompleta – neki su se tokom godina oštetili ili razbili.

Među pronađenim ekponatima bili su setovi različitih materijala i dizajna – od klasičnih cvetnih motiva do posudica inspirisanih pop-kulturom i prazničnim temama. Neki komadi su vredni kolekcionarski primerci, poput visećeg seta s jagodama, čija se vrednost procenjuje na 150 do 200 dolara.

Bakina ostavština oduševila milione

Jedan od najdragocenijih setova u kolekciji je ručno izrađen par soljenki koji je načinio Rejčelin otac od jelenjih rogova, a baka ih je posebno volela. Pored njega, omiljeni komadi unuka uključuju set inspirisan Čarobnjakom iz Oza i komplet u obliku astronauta.

Kada su prvi put pregledali kolekciju, Rejčel je odlučila da snimi kratak video i podeli ga na TikToku. Klip je brzo postao viralan i prikupio više od 7,5 miliona pregleda i čak 8000 komentara. Ljudi iz celog sveta su komentarisali bakinu strast i nostalgično delili priče o sličnim porodičnim nasleđima.

"Ova zbirka je gorko-slatka", rekla je Rejčel za People. "Vraća mi uspomene na detinjstvo, na vikende provedene kod bake i njenu ljubav prema svakom komadu u kolekciji. To je njena ostavština – nešto što sada pripada meni i mojoj sestri."

Nakon ove objave, porodica razmatra šta će učiniti sa kolekcijom. Jedno je sigurno – bakina ljubav prema soljenkama i paprenkama ostavila je neizbrisiv trag.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Neobičan hobi Slobodana iz Užica