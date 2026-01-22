da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Gotovo da ne postoji osoba kojoj Petit Beurre keks nije obeležio detinjstvo. Ovaj jednostavan, ali prepoznatljiv keks, čije ime u prevodu sa francuskog znači „mali maslac“, godinama je nezaobilazan deo kuhinja širom sveta. Jeli smo ga samog, lomili u mleko, slagali u brze kolače bez pečenja ili koristili kao osnovu za razne poslastice.

Ipak, iza ovog naizgled običnog keksa krije se priča koju mnogi ne znaju.

Nastao u Francuskoj, postao svetski hit

Petit Beurre keks Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

Petit Beurre keks nastao je u Nantu, u Francuskoj, a stvorila ga je kompanija LU, koja je i danas jedan od njegovih najpoznatijih proizvođača. Prvi put je napravljen davne 1886. godine, a njegov autor bio je Luj Lefevr.

Inspiraciju za oblik keksa Lefevr je pronašao u – podmetaču svoje bake. Ono što je započelo kao jednostavna ideja, vrlo brzo je postalo simbol francuskog poslastičarstva.

Oblik keksa slavi vreme

Najzanimljivija činjenica u vezi sa Petit Beurre keksom krije se upravo u njegovom dizajnu. Iako retko ko broji njegove detalje pre nego što ga pojede, svaki deo ima posebno značenje.

Keks ima:

Petit Beurre keks Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

četiri mala "uveta“ koja simbolizuju četiri godišnja doba,

koja simbolizuju četiri godišnja doba, 52 nazubljena zupca koji predstavljaju 52 nedelje u godini,

koji predstavljaju 52 nedelje u godini, 24 sitne rupice koje označavaju 24 sata u danu.

Čak i pakovanje ima svoju simboliku – tradicionalno sadrži 24 keksa, što dodatno naglašava vezu sa protokom vremena.

Prepoznatljiv dizajn ostao nepromenjen

I danas je Petit Beurre zadržao svoj originalni izgled: nazubljene ivice, sitne rupice na površini i prepoznatljivo „uvo“ u svakom uglu. Upravo taj dizajn učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih keksa na svetu.

Video: Recept za čokoladni kolač