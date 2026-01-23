Slušaj vest

Danas se navršava 35 godina od smrti Salvadora Dalija, jednog od najpoznatijih i najekscentričnijih umetnika 20. veka. Njegova životna saputnica i večna inspiracija bila je Gala, rođena Elena Ivanova Daikonova, žena koja je oblikovala njegov život i karijeru, ostavivši neizbrisiv trag na njegovoj umetnosti.

Gala - žena koja je oblikovala umetnika

Ruskinja Gala postala je Dalijeva muza i životni oslonac. Upoznali su se kada je Dali imao 26 godina, a Gala je bila deset godina starija. Od prvog trenutka prepoznala je njegov talenat i odlučila da učini sve kako bi ostvario svoj pun umetnički potencijal.

U galeriji pogledajte fotografije Salvadora Dalija:

1/10 Vidi galeriju Salvador Dali Foto: Profimedia

Dali je jednom prepričao svoj prvi susret: "Čim sam je video, osetio sam da je ona moj prijatelj. Na naš prvi sastanak otišao sam namazan kozjim izmetom, imajući na umu da će, ako me takvog primi kod sebe, to značiti da ćemo dugo biti zajedno. Iako sam strašno smrdeo na stajsko đubrivo, njoj to nije bilo bitno."

Od haosa do discipline

Pre nego što je Gala ušla u njegov život, Dali je bio siromašan i nepoznat umetnik. Njegova umetnost bila je haotična, slikao je i crtao gde stigne i kako stigne. Gala je uvela red i disciplinu u njegov život, vodeći računa o svakom aspektu - od finansija do organizacije svakodnevnog života, dok se Dali posvećivao isključivo umetnosti.

Dali je često isticao koliko mu je Gala bila oslonac: "Najsrećniji sam dok sam sa svojom Galom i kada masturbiram. To su dve stvari zbog kojih je ovaj ogavan svet ipak divan. Ona je prepametna i potpuno me razume. Koža joj nije zategnuta, starija je od mene 10 godina, ponekad mi je ružna, ali ipak je volim. Ona je jedino biće koje je doseglo vid života čija se slika može uporediti sa smirenim savršenstvima renesanse."

Salvador Dali, Gala Dali Foto: Profimedia

Neobičan brak i duboka povezanost

Iako njihov brak nije bio klasičan po svim standardima, Gala je ostala centralna figura njegovog sveta sve do svoje smrti. Prema svedočanstvima bliskih prijatelja, Dali je angažovao druge muškarce kako bi zadovoljili Galu, dok je on ostajao posvećen svojoj umetničkoj inspiraciji.

Njihova veza trajala je više od 50 godina, a kada je Gala preminula, Dali je pao u duboku depresiju. Njegovo zdravlje naglo se pogoršalo - prestao je da pije vodu sve dok nije završio u bolnici, očajan i očajnički želeći da se susretne sa njom, makar u halucinacijama. U depresiji je proveo poslednje godine života, preminuvši u 84. godini.

Gala - večna muza

Gala nije bila samo Dalijeva supruga, već i ključni stub njegovog umetničkog stvaralaštva. Ona je bila njegova inspiracija, oslonac i vodič, i njena smrt ostavila je nepopravljivu prazninu u njegovom životu i delu.

