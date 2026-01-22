King Kylie era je bila aktuelna 2016. godine

Na prvi pogled, trend #BringBack2016 deluje kao još jedan zabavan internet fenomen – sa retro filterima, muzikom i viralnim plesnim pokretima iz tog perioda. Snapchat dog filter, skinny džinsovi, Zara Larsson i pesma Lush Life ponovo su u opticaju, a stari trendovi žive svoj mali digitalni revival.

Retro muzika i moda Muzika:

Pesme iz 2016, poput Lush Life Zare Larsson, Sorry Justina Biebera ili Lean On Major Lazera & DJ Snake, beleže rast popularnosti na striming servisima, dok se stariji hitovi vraćaju u plejlistama i TikTok izazovima.

Moda:

Ikonični komadi sredine 2010-ih, kao što su pastelna kosa, choker ogrlice, bomber jakne i crop topovi sa visokim strukom, vraćaju se u street style i na modne piste, sada u blažim, sofisticiranijim verzijama.

Filteri i estetika:

Viralni retro filteri na TikToku i Instagramu evociraju osećaj ranih dana Instagrama, manje „poliran“ stil i nostalgične, vintage vibracije.

Fenomeni interneta i zajedničko digitalno iskustvo

Ovaj talas nostalgije vraća i originalne internet fenomene – od Vine i Mannequin Challenge-a do Pokemon Go euforije – koji su nekada oblikovali zajedničko digitalno iskustvo, pre nego što su algoritmi doveli do fragmentacije i hiperpersonalizacije sadržaja.

Psiholozi i analitičari napominju da nostalgija za 2016. nije slučajna: kao relativno bliska prošlost, ona postaje emocionalna referenca za vreme kada su mnogi korisnici, sada odrasli, imali opušteniji odnos prema internetu i društvenim mrežama.

Globalni hitovi bez ironije

Pop kultura 2016. donela je masovno popularne hitove koji nisu bili algoritamski „ispeglani“:

Rijana – Work

Drejk – One Dance

Džastin Biber – Sorry

Zara Larson – Lush Life

Major Lazer & DJ Snake – Lean On

Ovi hitovi simbolizuju „zlatno doba“ pop muzike pre nego što algoritmi preuzmu kontrolu nad playlistama.

Estetika 2016. danas

Moda i stil iz 2016. u 2026. dobijaju modernu reinterpretaciju:

Čoker ogrlice → diskretnije, minimalističke

Bomber jakne → street style sa sofisticiranim detaljima

Skini džins i krop-topovi → blaži, elegantniji krojevi

Pastelna kosa i balajaž → toniraniji, „soft“ efekat

