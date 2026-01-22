Na društvenim mrežama vlada pomama za stvarima iz 2016. godine: Evo šta se krije iza viralnog trenda
Na prvi pogled, trend #BringBack2016 deluje kao još jedan zabavan internet fenomen – sa retro filterima, muzikom i viralnim plesnim pokretima iz tog perioda. Snapchat dog filter, skinny džinsovi, Zara Larsson i pesma Lush Life ponovo su u opticaju, a stari trendovi žive svoj mali digitalni revival.
Retro muzika i moda
Muzika:
Pesme iz 2016, poput Lush Life Zare Larsson, Sorry Justina Biebera ili Lean On Major Lazera & DJ Snake, beleže rast popularnosti na striming servisima, dok se stariji hitovi vraćaju u plejlistama i TikTok izazovima.
Moda:
Ikonični komadi sredine 2010-ih, kao što su pastelna kosa, choker ogrlice, bomber jakne i crop topovi sa visokim strukom, vraćaju se u street style i na modne piste, sada u blažim, sofisticiranijim verzijama.
Filteri i estetika:
Viralni retro filteri na TikToku i Instagramu evociraju osećaj ranih dana Instagrama, manje „poliran“ stil i nostalgične, vintage vibracije.
Fenomeni interneta i zajedničko digitalno iskustvo
Ovaj talas nostalgije vraća i originalne internet fenomene – od Vine i Mannequin Challenge-a do Pokemon Go euforije – koji su nekada oblikovali zajedničko digitalno iskustvo, pre nego što su algoritmi doveli do fragmentacije i hiperpersonalizacije sadržaja.
Psiholozi i analitičari napominju da nostalgija za 2016. nije slučajna: kao relativno bliska prošlost, ona postaje emocionalna referenca za vreme kada su mnogi korisnici, sada odrasli, imali opušteniji odnos prema internetu i društvenim mrežama.
Globalni hitovi bez ironije
Pop kultura 2016. donela je masovno popularne hitove koji nisu bili algoritamski „ispeglani“:
- Rijana – Work
- Drejk – One Dance
- Džastin Biber – Sorry
- Zara Larson – Lush Life
- Major Lazer & DJ Snake – Lean On
Ovi hitovi simbolizuju „zlatno doba“ pop muzike pre nego što algoritmi preuzmu kontrolu nad playlistama.
Estetika 2016. danas
Moda i stil iz 2016. u 2026. dobijaju modernu reinterpretaciju:
- Čoker ogrlice → diskretnije, minimalističke
- Bomber jakne → street style sa sofisticiranim detaljima
- Skini džins i krop-topovi → blaži, elegantniji krojevi
- Pastelna kosa i balajaž → toniraniji, „soft“ efekat