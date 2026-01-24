Slušaj vest

ChatGPT, kojeg korisnici koriste u različite svrhe, od traženja saveta do odgovaranja na složena pitanja, dao je svoje predviđanje o tome kako bi svet mogao izgledati za 50 godina, odnosno 2076. godine.

Predviđanje ChatGPT-a za 2076. godinu

Na pitanje „Kako će svet izgledati za 50 godina?“ chatbot je odgovorio:

„Za 50 godina svet će biti topliji i više pogođen klimatskim promenama, sa preoblikovanim obalama i gradovima koji će biti gušći, zeleniji i otporniji.“

„Veštačka inteligencija i biotehnologija biće ugrađeni u svakodnevni život – uglavnom nevidljivi – produžavajući zdravlje, preoblikujući rad i zamagljujući granice između čoveka i mašine, dok će istinu, privatnost i moć biti teže definisati“, navodi se u odgovoru.

Foto: Shutterstock

„Budućnost će biti određena manje samom tehnologijom, a više time ko je kontroliše, stvarajući svet u kojem nejednakost i ljudski procvat postoje rame uz rame.“

Druge projekcije za budućnost

Prema projekcijama banke Goldman Saks, globalnom ekonomijom tada bi trebalo da dominiraju Indija, Kina i SAD. Slično predviđanju ChatGPT-a, smatra se da će se do 2076. godine svet prebaciti na obnovljive izvore energije, dok će fosilna goriva postati prošlost.

Takođe se predviđaju nadzvučni avioni i vozovi, kao i to da će samovozeći automobili postati uobičajeni.

Procene Ujedinjenih nacija impliciraju da će globalni rast stanovništva za pedeset godina biti gotovo jednak nuli. Neke projekcije navode i da bi do 2076. godine ljudi mogli uspostaviti naselja na Marsu.

(Kurir.rs/ Index.hr)

