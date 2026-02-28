da li ste znali?

Svi smo doživeli onaj trenutak iznenađenja kada otvorite kutiju jaja iz supermarketa, sa pijace ili iz seoskog domaćinstva i ugledate nešto što niste očekivali: bela jaja.

Većina jaja u prodavnicama je smeđe boje, pa kutija belih ili čak mešanih jaja može delovati neobično i navesti vas da se zapitate da li imaju drugačiji ukus, da li se drugačije spremaju ili se razlikuju po zdravstvenim i nutritivnim svojstvima.

Da li zaista postoji razlika između smeđih i belih jaja?

Ričard Mju iz kompanije Bird Brothers, proizvođača jaja iz Bedfordšira, rekao je za „Express“: „Razlika između belih i smeđih jaja je jednostavna: bela jaja nose bele kokoške, a smeđa smeđe. Kada je reč o ukusu i načinu pripreme, razlike nema.“

Henri O’Konor, osnivač brenda Better Eggs iz Velike Britanije, koji se zalaže za visok kvalitet jaja i dobrobit kokošaka, objašnjava: „Bela jaja uglavnom nose kokoške sa svetlijim perjem i svetlim resicama na ušima, dok smeđa jaja dolaze od tamnijih kokošaka sa crvenim resicama. To je sve. Razlika je isključivo estetska i nema nikakav uticaj na ono što je unutar jajeta.“

Britanska služba za informacije o jajima takođe navodi da boja ljuske zavisi isključivo od rase kokoške. „Uopšteno, bele kokoške nose bela jaja, a smeđe kokoške smeđa.“

Pol Mejson, šef sektora za hranu u servisu za pripremu zdravih obroka Prep Kitchen, kaže: „Boja ljuske u potpunosti zavisi od rase. Kokoške sa belim perjem obično nose bela jaja, a one sa smeđim perjem smeđa.“

Rebeka Tonks, direktorka kompanije St Ewe Free Range Eggs, dodaje: „Boja ljuske jajeta je genetski uslovljena i zavisi od rase, a ne od kvaliteta, suprotno onome u šta su mnogi poverovali. Uopšteno, bela jaja potiču od belih kokošaka, a smeđa od smeđih.“

Lindzi Čestejn, koja vodi sajt The Waddle and Cluck i gaji kokoške na svom imanju, ističe: „Jedina razlika između belih i smeđih jaja je sama kokoška. Drugih razlika nema.“

Postoji, međutim, i iznenađujući način da se otkrije koje boje jaja će neka kokoška nositi. Šarlot Tomas, regionalna menadžerka za procene u organizaciji RSPCA Assured, kaže: „Zvuči čudno, ali je tačno – boja resica na ušima kokoške često odgovara boji jaja. Tamnije resice obično znače smeđa jaja, dok svetlije ukazuju na bela.“

Da li su bela jaja kvalitetnija od smeđih?

Henri O’Konor iz Better Eggs-a kaže: „Uprkos raširenom mišljenju među kupcima, boja ljuske nema nikakve veze sa kvalitetom.“

Keti Beget iz Beyond the Chicken Coop, koja više od 20 godina gaji kokoške, dodaje: „Kvalitet i ukus jaja ne zavise od boje. Oni zavise od načina uzgoja i ishrane kokošaka. Svako jaje, bez obzira na boju, može se pripremati na isti način.“

Da li je jedna boja jaja zdravija od druge?

Destini Mudi, sertifikovana specijalistkinja za sportsku dijetetiku, koja je radila sa sportistima iz MLB-a i NBA lige, kaže: „Bela i smeđa jaja su u suštini ista. Sadrže visokokvalitetne proteine, dobar aminokiselinski profil i hranljive materije poput holina, vitamina B12, joda i selena. I bela i smeđa jaja mogu biti obogaćena omega-3 masnim kiselinama ili vitaminom D.“

Britanska služba za informacije o jajima navodi: „Ne postoje nutritivne razlike između belih i smeđih jaja. Jaja su prirodna, nutritivno bogata namirnica sa vitaminima, mineralima i kvalitetnim proteinima, sa manje od 80 kalorija, bez obzira na boju.“

Pol Mejson dodaje: „Ljudi često imaju čvrsta uverenja o boji jaja, obično zbog nečega što su čuli davno. Jedna od čestih zabluda je da su smeđa jaja zdravija, a bela navodno ‘industrijska’. To jednostavno nije tačno. Ako su kokoške gajene u sličnim uslovima, nutritivno su ista. Razliku prave ishrana kokoške, njen životni uslovi i svežina jajeta, a ne boja ljuske.“

Rebeka Tonks ističe: „Postoje minimalne ili nikakve nutritivne razlike između belih i smeđih jaja. Ukus je isti, a kvalitet unutrašnjosti jajeta zavisi od opšteg zdravlja i ishrane kokoške.“

Edmund Mekormik, konsultant za prehrambenu tehnologiju i osnivač kompanije Cape Crystal Brands, kaže: „Sa nutritivne strane, važno je znati da su bela i smeđa jaja identična. Imaju iste količine proteina, masti, holesterola, vitamina i minerala kada potiču iz sličnih uslova uzgoja.“

Da li se razlikuju po ukusu?

Keјti Vajn, profesionalna kuvarica i kreatorka recepata koja je odrasla na farmi, kaže: „Razlike u ukusu potiču od ishrane kokoške, svežine jajeta ili načina pripreme, a ne od boje ljuske. Nema potrebe da se drugačije spremaju.“

Henri O’Konor dodaje: „Na ukus i kvalitet najviše utiču uslovi u kojima se kokoške gaje, njihova ishrana i prostor koji imaju. Boja ljuske tu nema gotovo nikakav značaj.“

Edmund Mekormik ističe: „Testiranja ukusa na slepo pokazala su da ljudi ne mogu da razlikuju bela i smeđa jaja. Ukus zavisi od ishrane kokoške i svežine jajeta, a ne od boje.“

Da li se bela i smeđa jaja drugačije kuvaju?

Pol Mejson kaže: „Sa kulinarske strane, nema nikakve razlike. Ponašaju se isto bilo da ih mutite, kuvate, pečete ili koristite u kolačima. Svežina je važna, ali boja ne igra ulogu.“

Edmund Mekormik dodaje: „Ne. Bela i smeđa jaja imaju iste funkcije u kuhinji. Jednako se zgrušavaju, emulguju i umućuju.“

Da li je žumance različite boje?

Lindzi Čestejn objašnjava: „Tamnija boja žumanca dolazi od ishrane i količine sunčeve svetlosti kojoj su kokoške izložene. Što je žumance tamnije, ishrana je bila kvalitetnija. Kokoške koje slobodno šetaju obično nose jaja sa tamnožutim do narandžastim žumancem.“

Da li zaista nema nikakve razlike?

Ričard Mju kaže: „Iako su jaja nutritivno ista, postoje razlozi zbog kojih se bela jaja sve češće pojavljuju u prodaji. Bele kokoške su mirnije, lakše za uzgoj, efikasnije koriste hranu i duže nose jaja nego smeđe. To ih čini održivijom opcijom, bez ikakvog kompromisa po kvalitet, nutritivne vrednosti ili ukus.“

Da li su jaja dobra za zdravlje?

Zahvaljujući zastarelim ili netačnim informacijama, rasprava o jajima i zdravlju često je bila burnija nego što je potrebno, posebno kada je reč o holesterolu ili konzumiranju sirovih jaja. Uopšteno gledano, jaja su nutritivno bogata namirnica, sadrže visokokvalitetne proteine i druge važne hranljive materije i potpuno su bezbedan deo uravnotežene ishrane.

