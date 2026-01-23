Slušaj vest

Dnevni horoskop za 23. januar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Čvrsto ste uvereni da ćete na poslu biti uspešni i da će vam naredni period biti veoma dobar. Danas niste spremni za drastičnije poteze na ljubavnom polju. Veoma ste osetljivi i podložni zdravstvenim problemima.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Moguće je da ne znate koja je odluka za vas najbolja i da na polju posla imate prilično neizvesnu situaciju. Možete očekivati da ćete se danas lepo slagati sa osobom koju volite i da ćete uživati. Potrebno vam je više sna.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uložili ste mnogo energije i truda u svoj posao. Nije vam nimalo lako da od nekih ideja koje imate odustanete. Spontano se pojavljuje jedna zanimljiva osoba s kojom gradite emotivni odnos. Nervna napetost.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Čekate nove prilike za posao, ali još uvek ih nema. Potrudite se da pokažete više inicijative kako biste rešili problem. Dopada vam se osoba koja pokazuje da je na neki način udaljena od vas. Moguća tahikardija.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je prilika da rešite zaostale poslove iz prošlosti, ali i da stavite tačku na neku poslovnu saradnju. Ne bi trebalo da očekujete bilo kakve ljubavne brige i probleme danas. Izbegavajte stresne okolnosti.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Moguće je da vam je stabilnost na polju posla na neki način ugrožena. Postoje razlozi za brigu. Imate utisak da vam je situacija u ljubavi prilično nestabilna i niste zadovoljni. Moguća glavobolja.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Svi su izgledi da će vam se neke situacije na poslu komplikovati bez preterano velike potrebe za tim. Moguće je da neka osoba iz prošlosti pokušava da vam se umeša u vezu s partnerom. Problemi s kičmom.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neće vam biti lako da ostvarite poslovnu saradnju koja vam je potrebna kako biste dostigli svoje ciljeve na ovom polju. Na prvi pogled osećate jaku privlačnost prema osobi koju ste nedavno sreli. Zdravlje dobro.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neki planovi vam se odlažu i niste zadovoljni okolnostima na poslovnom planu. Voljena osoba pokazuje da ume da bude prilično zatvorena, a to vam se uopšte ne dopada. Problemi sa slepim crevom.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uskoro vas očekuje potpisivanje novog poslovnog ugovora, kao i vrlo važne promene na poslu. Iako je partner često tvrdoglav, na kraju ćete ipak uspeti da nađete zajednički jezik. Problemi sa aknama.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odlučni ste u nameri da na poslovnom polju ostvarite uspeh koji će biti za vas značajan i zapažen. Osećate veliko zahlađenje u odnosu između vas i voljene osobe i nekad mislite da je bolje da raskinete. Posetite lekara.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Možete očekivati da ćete tokom današnjeg dana ostvariti svoje planove i da će poslovi ići u dobrom smeru. Pred vama je povoljan dan za novo poznanstvo na emotivnom polju. Pazite na srce i krvne sudove.