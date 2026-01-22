Slušaj vest

Jedna devojka iz teretane ostavila je ljude zgroženima nakon što je podelila kako je njena prijateljica bila primorana da koristi spravu za kardio bukvalno u plafonu.

Emili Vojtkou oglasila se na TikToku nakon što je njena drugarica morala da odradi trening „u mraku“, što je šokiralo i nasmejalo gledaoce u isto vreme. Mnogi su u komentarima poručili da teretanu treba srušiti.

Emili Vojtkovu vežba sa glavom "plafonu" Foto: em_woj/tiktok

Sprava previsoka, plafon prenizak

Prema Emilinoj priči, njih dve su odlučile da isprobaju novu teretanu u Bredfordu. Dok je Emili otišla da radi drugi deo treninga, njena prijateljica je stala na popularnu spravu za sagorevanje kalorija.

Međutim, kada se Emili vratila da proveri kako joj ide, zatekla je prizor koji ju je bacio u histeričan smeh. Ispostavilo se da je sprava bila previše blizu niskog plafona, pa su zaposleni rešili problem na krajnje neobičan način. Skinuli su jednu plafonsku ploču, kako vežbači ne bi udarali glavom.

Rezultat? Devojka je trening odradila u potpunom mraku, sa pogledom pravo u ono što se krije iznad plafona.

Foto: em_woj/tiktok

„Umirala sam od smeha kada sam prišla i videla je kako vežba u plafonu“, rekla je Emili u viralnom snimku.

Uz video je napisala:

„Otišle smo u teretanu blizu nas, samo da bismo shvatile da moramo da vežbamo u plafonu. Pošaljite pomoć.“

Bizarna, ali urnebesna scena naterala je devojke da promene teretanu, jer je, kako Emili kaže, ceo događaj „uništio“ njihovu novogodišnju odluku da ostanu dosledne treningu.

Internet gori od komentara

Snimak, objavljen pre manje od 24 sata, eksplodirao je na TikToku, sa više od 116.000 pregleda.

Komentari su se nizali:

„Tvoja kondicija sada ide na potpuno novi nivo.“

„Ne! Šta je ovo, pobogu?“

„Ovu teretanu treba srušiti.“

„Pazi se buba, one obožavaju plafone.“

Još jedna teretana, još jedna noćna mora

Incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je Skarlet Haton doživela sopstveni horor u teretani.

Skarlet je prisustvovala treningu u 6.30 ujutru, u okviru besplatnog probnog časa. Iako je trening bio, kako kaže, „najteži ikada“, prava trauma usledila je kasnije.

Kada je otvorila Instagram, videla je da je teretana objavila video sa treninga – a ona je bila u centru pažnje.

Na snimcima se vidi kako radi čučnjeve sa tegovima i potiske sa šipkom, ali ono što ju je dotuklo bilo je saznanje da je – ona glavna "zvezda".

Skarlet je priznala da je iskustvo bilo toliko neprijatno da više nikada neće kročiti na čas sa tegovima.