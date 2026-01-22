Slušaj vest

Džibri Bel, poznati američki influenser proslavio se u rijaliti programu "90 days to wedding", kada je u fokusu bila njegova ljubavna priča sa Nišlijkom Mionom. Njihov brak nije potrajao, ali jeste njegova ljubav prema Srbiji koju svakodnevno promoviše mesecima unazad. Tako je tokom jednog boravka u u Beogradu upoznao svoju novu devojku.

Ovaj šarmantni influenser nakon slomljenog srca ponovo je zaljubljen. U njemu je nežne emocije probudila lepotica sa Balkana Dajana Gudić. Ova atraktivna lepotica je Srpkinja poreklom iz Bosne i veoma je uspešna. Njihova ljubav počela je u Beogradu i čini se da će ovog puta biti zaista prava za šarmantnog influensera.

Foto: jubribell/instagram

Dajana i Džibri zajedno objavljuju brojne zanimljivosti iz svoje svakodnevnice na društvenim mrežama i stekli su brojne fanove. Zajedno su dočekali 2026. godinu u Beogradu, ali i proslavili pravoslavni Božić te je Džibri i tako imao brojne prilike da se upozna sa srpskim običajima koji ga oduševljavaju.

Sada je objavio na društvenim mrežama snimak koji je posvetio voljenoj Dajani ukazavši joj da mu je ona pomogla da zaleči slomljeno srce nakon razvoda od Mione i probudila u njemu snažne emocije te da je ovo tek početak njihovog zajedničkog puta.

Amerikanac Džibri Bel, poznat na društvenim mrežama po snimcima koje objavljuje, a u kojima govori o tome koliko voli našu zemlju i naš narod, preuzeo je pravoslavnu veru i postao - pravoslavac!

Pre 4-5 godina sam bio u crkvi i rekao sebi: "Možda želim da budem pravoslavac". Ne znam zašto je tako bilo. Bog samo kaže. I onda sam čekao i čekao. I otišao sam u crkvu u Čikagu i tamo sam se krstio - ispričao je on za "Minut sa Mašom" i dodao da mu pravoslavna vera prija i da želi još mnogo da nauči o pravoslavlju.