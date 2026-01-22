Slušaj vest

Veliki finansijski horoskop za februar 2026. Nakon hladnog januara i izlaska iz praznične euforije, pojedini znaci horoskopa imaće razloga za slavlje jer će im novac stizati sa svih strana, drugi će ostati praznih džepova.

Ovan

Februar donosi prilike za dodatnu zaradu, ali i povećane troškove. Novac može dolaziti brzo, ali isto tako brzo odlaziti ako se ne vodi računa. Važno je izbegavati impulsivne kupovine i rizična ulaganja, posebno u prvoj polovini meseca. Krajem februara situacija se stabilizuje.

Bik

Finansijska situacija se popravlja i ulazi u mirniju fazu. Mogući su redovni prihodi, ali i novac koji dolazi kao rezultat ranijeg truda. Ovo je dobar mesec za štednju, dugoročne planove i rešavanje starih finansijskih obaveza.

Blizanci

Novac dolazi kroz komunikaciju, dogovore i saradnje. Februar donosi mogućnost potpisivanja ugovora ili pregovora koji mogu biti finansijski isplativi. Ipak, treba obratiti pažnju na sitna slova i dodatne troškove koji se mogu pojaviti neočekivano.

Rak

Tokom februara finansije su usko povezane sa porodicom i domom. Mogući su izdaci vezani za kuću, decu ili bliske osobe. Iako se može činiti da se više daje nego što se dobija, druga polovina meseca donosi olakšanje i manji, ali stabilan priliv novca.

Lav

Februar donosi priliku da se ostvari napredak kroz posao i ličnu inicijativu. Moguće je povećanje prihoda, unapređenje ili dodatni projekti. Važno je ostati realan i ne ulaziti u troškove koji prevazilaze mogućnosti, bez obzira na veliko samopouzdanje.

Devica

Finansije zahtevaju disciplinu, ali nagrada dolazi. Mogući su neplanirani troškovi, ali se lako rešavaju zahvaljujući dobroj organizaciji. Februar je odličan mesec za planiranje budžeta, vraćanje dugova i donošenje racionalnih finansijskih odluka.

Vaga

Tokom februara javlja se potreba da se novac troši na zadovoljstvo i estetiku. Iako prihodi nisu loši, važno je pronaći balans između želja i realnih mogućnosti. Poslovne saradnje mogu doneti korist, ali pozajmice i zajednički novac zahtevaju oprez.

Škorpija

Februar donosi promene u finansijama. Mogući su nagli dobici, ali i iznenadni troškovi. Ako se izbegnu rizični potezi, ovaj mesec može označiti početak stabilnijeg finansijskog perioda i zatvaranje starih dugova ili obaveza.

Strelac

Finansijske prilike dolaze kroz nove ideje, ali zahtevaju promišljenost. Februar nije mesec za brzopleta ulaganja, već za proveru svih opcija. Troškovi vezani za putovanja, obrazovanje ili lični razvoj mogu biti povećani, ali dugoročno korisni.

Jarac

Naporan rad donosi konkretne rezultate. Februar je stabilan i povoljan za dugoročne finansijske planove. Moguća su ulaganja u ozbiljne projekte ili imovinu. Finansijska sigurnost se postepeno učvršćuje.

Vodolija

Februar je nepredvidiv, ali ne nužno loš. Mogući su iznenadni prilivi novca, ali i neplanirani izdaci. Važno je izbegavati finansijske eksperimente i ne ulaziti u pozajmice bez jasnih dogovora.

Ribe

Finansijska intuicija je izražena. Februar donosi prilike za dodatni prihod kroz kreativne ili sporedne poslove. Potrebno je obratiti pažnju na sitne troškove koji se lako mogu nagomilati i poremetiti budžet.