Slušaj vest

Veliki finansijski horoskop za februar 2026. Nakon hladnog januara i izlaska iz praznične euforije, pojedini znaci horoskopa imaće razloga za slavlje jer će im novac stizati sa svih strana, drugi će ostati praznih džepova. 

Ovan

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Februar donosi prilike za dodatnu zaradu, ali i povećane troškove. Novac može dolaziti brzo, ali isto tako brzo odlaziti ako se ne vodi računa. Važno je izbegavati impulsivne kupovine i rizična ulaganja, posebno u prvoj polovini meseca. Krajem februara situacija se stabilizuje.

Bik

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Finansijska situacija se popravlja i ulazi u mirniju fazu. Mogući su redovni prihodi, ali i novac koji dolazi kao rezultat ranijeg truda. Ovo je dobar mesec za štednju, dugoročne planove i rešavanje starih finansijskih obaveza.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Novac dolazi kroz komunikaciju, dogovore i saradnje. Februar donosi mogućnost potpisivanja ugovora ili pregovora koji mogu biti finansijski isplativi. Ipak, treba obratiti pažnju na sitna slova i dodatne troškove koji se mogu pojaviti neočekivano.

Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Tokom februara finansije su usko povezane sa porodicom i domom. Mogući su izdaci vezani za kuću, decu ili bliske osobe. Iako se može činiti da se više daje nego što se dobija, druga polovina meseca donosi olakšanje i manji, ali stabilan priliv novca.

Lav

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Februar donosi priliku da se ostvari napredak kroz posao i ličnu inicijativu. Moguće je povećanje prihoda, unapređenje ili dodatni projekti. Važno je ostati realan i ne ulaziti u troškove koji prevazilaze mogućnosti, bez obzira na veliko samopouzdanje.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Finansije zahtevaju disciplinu, ali nagrada dolazi. Mogući su neplanirani troškovi, ali se lako rešavaju zahvaljujući dobroj organizaciji. Februar je odličan mesec za planiranje budžeta, vraćanje dugova i donošenje racionalnih finansijskih odluka.

Vaga

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Tokom februara javlja se potreba da se novac troši na zadovoljstvo i estetiku. Iako prihodi nisu loši, važno je pronaći balans između želja i realnih mogućnosti. Poslovne saradnje mogu doneti korist, ali pozajmice i zajednički novac zahtevaju oprez.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Februar donosi promene u finansijama. Mogući su nagli dobici, ali i iznenadni troškovi. Ako se izbegnu rizični potezi, ovaj mesec može označiti početak stabilnijeg finansijskog perioda i zatvaranje starih dugova ili obaveza.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Finansijske prilike dolaze kroz nove ideje, ali zahtevaju promišljenost. Februar nije mesec za brzopleta ulaganja, već za proveru svih opcija. Troškovi vezani za putovanja, obrazovanje ili lični razvoj mogu biti povećani, ali dugoročno korisni.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Naporan rad donosi konkretne rezultate. Februar je stabilan i povoljan za dugoročne finansijske planove. Moguća su ulaganja u ozbiljne projekte ili imovinu. Finansijska sigurnost se postepeno učvršćuje.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Februar je nepredvidiv, ali ne nužno loš. Mogući su iznenadni prilivi novca, ali i neplanirani izdaci. Važno je izbegavati finansijske eksperimente i ne ulaziti u pozajmice bez jasnih dogovora.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Finansijska intuicija je izražena. Februar donosi prilike za dodatni prihod kroz kreativne ili sporedne poslove. Potrebno je obratiti pažnju na sitne troškove koji se lako mogu nagomilati i poremetiti budžet.

Ne propustiteZanimljivostiLjubavni horoskop za za februar: Lavove očekuje mesec ispunjen strastima, Devicama strpljenje donosi ljubav, a Škorpijama...
ljubavni horoskop
ZanimljivostiMesečni horoskop za februar 2026: Nekim znaci će doživeti procvat na poslovnom planu, a neki će oživeti stare ljubavne priče, šta vama sledi u mesecu ljubavi?
Devojka sa kapom i Zodijački krug, ilustracija
ZanimljivostiVladavina Vodolije im izmiče tlo pod nogama, donosi svađe i nemir: 3 znaka koji će odbrojavati dane do 19. februara
vodolija.jpg
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 18. do 24. januara: Bik se upliće u ljubavni trougao, Vodoliji se smeši unapređenje, a ovaj znak će se opariti
Horoskop

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk