Kada temperature padnu ispod nule, a vetar pojača osećaj hladnoće, ulazak u dom postaje više od običnog skidanja kaputa. U zemljama sa dugim i oštrim zimama, poput Rusije, postoji jednostavna navika čiji je cilj da se hladan vazduh zadrži što dalje od ostatka stana - i upravo ona može da pomogne i u smanjenju potrošnje grejanja.

Gde toplota najviše nestaje

Ulazni prostor je jedno od mesta na kojima se toplota najlakše gubi. Svako otvaranje vrata donosi talas hladnog vazduha, koji se brzo širi po stanu i tera grejanje da radi jače. U domovima gde su zime surove, ljudi zato svesno prave prelaznu zonu između spoljašnjosti i životnog prostora. Ideja je jednostavna: hladnoća ne treba da ide dalje od ulaza.

Navika iz hladnih krajeva

Rusi zimi s vrata skidaju jakne i kape da bi zadržali toplotu Foto: Victor Zastolskiy / Alamy / Profimedia

U praksi, to znači da se po ulasku u stan odmah ostavlja sve što je donelo hladnoću spolja. Jakne, kape i čizme ostaju u hodniku, a dalje se ulazi u toplijoj odeći i kućnoj obući. Na taj način hladan vazduh, vlažna obuća i niska temperatura zadržavaju se na jednom mestu, umesto da se šire kroz stan. Kada je ulaz jasno definisana "tampon zona", ostatak prostora se sporije hladi i temperatura ostaje stabilnija.

Zašto su papuče važnije nego što mislite

Još jedan detalj koji se često zanemaruje jeste obuća za po kući. U hladnijim zemljama ljudi retko hodaju bosi ili u tankim čarapama, jer hladna stopala utiču na subjektivni osećaj temperature u celom telu. Kada su stopala topla, prostor se doživljava kao prijatniji, pa nema potrebe za dodatnim pojačavanjem grejanja. Deblje čarape ili tople papuče mogu da naprave veću razliku nego što se na prvi pogled čini.

Rusi zimi ostavljaju vanjsku garderobu u hodniku Foto: Pixabay

Kako ovu naviku primeniti kod kuće

Čak i ako hodnik nije potpuno odvojen od dnevnog prostora, nema potrebe za većim prepravkama. Dovoljno je da ulaz organizujete kao malu barijeru - mesto gde ostavljate jaknu, obuću i sve što unosi hladnoću. Tepih ili staza u hodniku mogu dodatno da ublaže hladnoću poda i učine prostor toplijim na dodir, ali i na osećaj.

Navika koju ljudi u Rusiji primenjuju svakodnevno nije nikakav trik niti skupo rešenje. Reč je o jednostavnom načinu da se toplota zadrži tamo gde treba, grejanje radi ravnomernije, a računi ne rastu bez jasnog razloga.

