U mnogim srpskim domovima, na zidu glavne prostorije stoji ikona sveca zaštitnika porodice, kao simbol vere, tradicije i duhovne povezanosti ukućana. Ipak, kako ističe sveštenik Predrag Popović, pored krsne slave i sveca koji se proslavlja jednom godišnje, postoji još jedna ikona koja ima posebno značenje i koju bi svaki dom trebalo da ima.

Ovu ikonu treba da poseduje svaka kuća

Reč je o ikonijasenovačkih mučenika, svetitelja koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala u znak sećanja na nevine žrtve stradale u logoru Jasenovac. Sveštenik Popović je u svojim obraćanjima pojasnio da je za ove mučenike izrađena posebna ikona i da ona nosi snažnu duhovnu i istorijsku poruku.

Sveti Jasenovački mučenici

"Svako bi trebalo da ima ikonu jasenovačkih mučenika u svom domu. Time odajemo poštovanje i zahvalnost onima koji su svojim stradanjem dali život za veru. To su naši roditelji i praroditelji, ljudi na koje treba da budemo ponosni", objasnio je on.

Ikona kao podsetnik i opomena

Prema njegovim rečima, ikona jasenovačkih mučenika služi i kao snažan podsetnik na prošlost, ali i kao putokaz za sadašnjost."To je jasan pokazatelj kroz šta su oni prošli i šta su imali, a šta mi imamo danas. Ona nas uči smirenju. Kada neko sa strane pita šta ta ikona predstavlja, možemo da kažemo da su to Srbi i pripadnici drugih naroda koji su ubijeni na najstrašniji način, mukom kakvu svet pamti", rekao je sveštenik.

Kako se moliti pred ovom ikonom

Otac Predrag je istakao i da ikona jasenovačkih mučenika ima posebnu ulogu u ličnoj molitvi i duhovnom životu.

"Kad god osetite bes, nemir ili nezadovoljstvo, pogledajte tu ikonu – ona će vas smiriti. Kada imate mnogo i pomislite da ste iznad drugih, pogledajte je ponovo – spustiće vas. Ona vas drži u balansu", poručio je na kraju.

Prema njegovim rečima, ova ikona nije samo verski simbol, već i snažan podsetnik na stradanje, veru i odgovornost koju nosimo kao potomci onih koji su kroz istoriju platili visoku cenu.

