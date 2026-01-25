Slušaj vest

Otac Predrag Popović, sveštenik Srpske pravoslavne crkve poznat po jednostavnom govoru, direktnim porukama i aktivnom prisustvu na društvenim mrežama, ponovo je privukao pažnju javnosti svojim svedočenjem o veri i molitvi.

Da li je greh moliti se za novac?

U narodu se često prepliću verski običaji i narodna verovanja, pa se mnogi pitaju gde je granica između greha i iskrene molitve. Jedno od najčešćih pitanja glasi: "Da li je greh moliti se Bogu za novac?"

U galeriji pogledajte fotografije oca Predraga Popovića:

1/10 Vidi galeriju otac Predrag Popović Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen TikTok

Na ovo pitanje otac Predrag je odgovorio tokom susreta sa vernicima u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Markovoj Sušici kod Skoplja: "Naravno da nije. Zašto bi bilo?", naglasio je, ističući da molitva treba da bude iskrena, smirena i vođena verom.

Lično iskustvo sveštenika

Otac Predrag je otkrio da se i sam našao u teškoj situaciji i da je molio Boga za pomoć kada mu je bio potreban krov nad glavom.

"Godinama sam osvećivao kuće, a nisam imao svoju. Pomislio sam: "Bože, čitav život sam Ti posvetio, a mi se selimo već četrnaesti put za 19 godina", ispričao je.

Tražeći savet, obratio se igumaniji i pitao kome da se moli kada mu je potreban novac. Ona mu je preporučila svetog Spiridona.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ PRVA

"Pomolio sam se: Sveti Spiridone, treba mi 30.000 evra da kupim kuću."

Kako kaže, samo dva dana kasnije usledio je neočekivan poziv.

"Tako sam, baš na dan svetog Spiridona, dobio tačno 30.000 evra", objasnio je otac Predrag. Brat mu je ponudio 25.000 evra za otkup dela porodične kuće, a majka je dodala još 5.000 evra.

Poruka vere i iskrenosti

Otac Predrag poručuje da se Bogu možemo obratiti u svakoj potrebi, uključujući i materijalne, ali uvek iskreno i bez pohlepe: "Bog zna šta nam je potrebno. Nekada neće odmah odgovoriti, ali uvek se javi na način koji nismo mogli ni da zamislimo."

Molitva svetom Spiridonu za novac

Ikona Svetog Spiridona Foto: Youtube Printscreen

"O blaženi Sveti Spiridone! Molite se za milost Boga čovječanstva, neka nas ne osudi po našim bezakonjima, ali neka učini s nama svojom milošću. Zamolite nas, sluge Božije (imena), od Hrista i Boga naš miran, spokojan život, zdravlje duha i tela. Izbavi nas od svih nevolja duše i tela, od svake klonulosti i đavolskih kleveta.

Sjeti nas se na prijestolju Svemogućeg i moli Gospoda, neka nam podari oproštenje mnogih naših greha, podari nam ugodan i miran život, ali i bestidnu i mirnu smrt i večnu sreću u budućnosti, neka nam neprestano šalje slavu i hvalu Ocu i Sinu i Duhu Svetome, sada i uvek i u vekove vekova."

Pogledajte video: Otac Predrag Popović o postu