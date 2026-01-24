Slušaj vest

V-umetak, poznat i kao V-šav ili "dorito", zapravo ima dugu i veoma praktičnu istoriju. I nije tu samo da bi lepo izgledao na majici ili duksu.

Prvobitna namena

U samim počecima, V-umetak je bio izrađen od rebrastog pletiva koje se ušivalo direktno u okovratnik. Imao je dve glavne funkcije, obe potpuno praktične.

Prva funkcija bila je da omogući lakše oblačenje. Rebrasti materijal je bio elastičniji od ostatka tkanine, pa je omogućavao da se okovratnik rastegne prilikom navlačenja preko glave, bez deformisanja. Na taj način se sprečavalo da se okovratnik na majicama vremenom razvlači i gubi oblik.

Pomaže da se okovratnik ne istegli prilikom oblačenja Foto: LJSphotography / Alamy / Profimedia

Druga funkcija bila je još korisnija. V-umetak je služio kao svojevrsni upijač znoja. Deo oko grudnog koša je jedno od mesta na kojima se ljudi najbrže i najviše znoje, posebno tokom fizičke aktivnosti. Rebrasti uložak je bio tu da upije vlagu i spreči da se znoj sliva niz telo ili ostavlja vidljive tragove na majici.

Kako je detalj postao ukras

Rane verzije dukserica imale su V-umetak i napred i pozadi na okovratniku. Kasnije se zadržao samo prednji, jer se pokazalo da je funkcionalniji i praktičniji.

S vremenom, kako su se materijali i tehnologija izrade unapređivali, ovaj detalj je polako gubio svoju prvobitnu svrhu. Proizvođači su počeli da samo ušivaju V-oblik bez rebrastog materijala, čisto kao estetski element. Na kraju su mnogi brendovi taj detalj potpuno izbacili iz dizajna, jer više nije imao jasnu funkciju.

Povratak u modu zahvaljujući vintage stilu

Iako se činilo da će V-šav zauvek nestati, modni trendovi su učinili svoje. Sa povratkom vintage estetike i popularnosti nasleđenih brendova, ovaj mali detalj se vratio na velika vrata.

Proizvođači poput Merc B. Švanena, Verhausa i Čempiona počeli su da oživljavaju arhivske dizajne, vraćajući V-umetak na svoje proizvode. Negde je ponovo dobio funkcionalnu ulogu, dok je kod drugih modela ostao isključivo dekorativan.

(Kurir.rs/Blic žena)

VIDOE: Kako sprečiti fleke na odeći: