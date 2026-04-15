Avioni skoro svih velikih avio-kompanija od "Rajan era", "Britiš ervejza" do "Amerikan ejrlansa" imaju plava sedišta, a to nije slučajno.
Ta boja, naime, psihološki pozitivno deluje na putnike.

Vodeći dizajner u oblasti avijacije Najdžel Gud, čija firma već 30 godina sarađuje sa avio-kompanijama, navodi da je njihov posao kao dizajnera da istaknu brend avio-kompanija i učine ga prepoznatljivim.

- Ipak, naša osnovna briga je da obezbedimo eneterijer koji omogućuje komfor i stvara prijatno okruženje. Poenta je u kreiranju što manje stresnog iskustva tokom putovanja, a plava boja izaziva smirenost - ističe Gud.

sedišta u avionu
Plava boja smiruje Foto: Suren Manvelyan / Alamy / Profimedia

To potvrđuje i autorka "Vodiča za psihologiju boja" Anđela Rajt.

- Anksioznost je tokom leta vrlo česta, a plava boja ima relaksirajući i umirujući efekat. Vezuje se za pozitivne stvari kao što su poverenje, efikasnost, vedrina, svežina, pa ne čudi što su se avio-kompanije odlučile za tu boju - kaže Rajt.

Trend plavih sedišta u avionima pojavio se pre nekoliko decenija i opstao je.

