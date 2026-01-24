Slušaj vest

Ima izrazakoje koristimo vrlo često, znajući šta oni poručuju u svakodnevnoj komunikaciji, a da pritom ne znamo šta zaista znače.

Mnogi će u situaciji u kojoj žele nekoga da pohvale, umesto "bravo" ili "svaka čast" reći "alal vera", ali nema sumnje da su retki oni koji znaju poreklo ovog izraza.

Ono vodi u vreme najstrože vladavine Turaka na ovim prostorima, a reč "alal", odnosno "halal" potiče iz arapskog i doslovno znači "dopušteno" ili "dozvoljeno", pa izraz "alal vera", odnosno "alal ti vera" u doslovnom prevodu znači" islamska vera ti dopušta (nešto da uradiš)".

U Srbiji je vremenom dobila sasvim drugačije značenje, a vrlo često se koristi i sa ironijom, kada želimo da pokudimo nekoga ko je uradio ili rekao nešto što smatramo lošim i potpuno pogrešnim.

