Dnevni horoskop za 24. januar 2026. Otkrivamo šta svaki znak horoskopa očekuje ove subote. Pojedinim pripadnicima Zodijaka se smeši uspeh.

OVAN

Poslovna situacija nije idealna jer imate dosta nepoverenja prema svojim saradnicima. Vreme je da idete dalje i da prošlost ostavite iza sebe. Očekuje vas period u kom ćete imati nova poznanstva. Pazite šta jedete.

Ovan Foto: Profimedia

BIK

Pokazaćete da ste spremni da prihvatite novu poslovnu priliku kako biste mogli da napredujete. Voljena osoba će pokušati da vas nagovori na neke nove ideje. Pred vama je period ljubavnog eksperimentisanja. Problemi sa sinusima.

Bik Foto: Profimedia

BLIZANCI

Ne bi trebalo da očekujete komplikacije danas. Poslovne okolnosti zadovoljavaju vaša očekivanja. Uspećete da ostvarite dobar odnos sa osobom do koje vam je stalo. Odlično se osećate.

Blizanci Foto: Profimedia

RAK

Moguće je da ćete tokom današnjeg dana imati šansu da pokažete svoje talente i umeća na poslu. Nova ljubavna dešavanja uskoro dolaze u vaš život. Unutar sebe osećate da ste spremni za promene. Problemi sa očima.

Rak Foto: Profimedia

LAV

Pred vama je šansa da ostvarite napredovanje, iako se tome niste nadali tako brzo. Očekuje vas povoljan period za posao. S voljenom osobom imate nesuglasice i nije vam lako da postignete kompromis. Izbegavajte preteran napor.

Lav Foto: Profimedia

DEVICA

Nije vam nimalo lako da se organizujete i planovi na poslu vam se danas menjaju iz minuta u minut. Očekuje vas povratak osobe prema kojoj ste gajili veoma jaka osećanja u prošlosti. Odlično se osećate.

Devica Foto: Profimedia

VAGA

Poradite na tome da budete smireniji, kao i da budete otvoreniji ka novim poslovnim dešavanjima i promenama. Partner ne zna na koji način da se postavi u odnosu s vama. Moguće je da ga stavljate na muke. Potreban vam je odmor.

Vaga Foto: Profimedia

ŠKORPIJA

Moguće je da posao ne ide onako kako ste očekivali, ali još nije kasno da napravite promene. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas faza u kojoj ćete imati priliku za nova poznanstva i flert na ljubavnom polju. Problemi s cirkulacijom.

Škorpija Foto: Profimedia

STRELAC

Pred vama je povoljna atmosfera za važne odluke. Sigurni ste u sebe i spremni da se posvetite poslu maksimalno. Želite da vaš odnos s voljenom osobom bude opušten. Zdravlje je sasvim dobro i osećate se odlično.

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

JARAC

Imate dovoljno iskustva u poslu i umete da prepoznate kada je došlo do veće greške. Ljubav sa osobom iz inostranstva vam se dešava neočekivano. Niste planirali vezu na daljinu, ali vam se desila. Izbegavajte alkohol.

Jarac Foto: Profimedia

VODOLIJA

Moguće je da ćete uspeti da dođete do novih poslovnih ponuda, koje će se pozitivno odraziti na vaše polje zarade. Imate emotivne kočnice zbog kojih sada niste spremni za ozbiljniju emotivnu vezu. Bez problema sa zdravljem.

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

RIBE

Moguće je da ste skloni tome da preterujete sa očekivanjima kada je u pitanju posao. Stanje u braku je postalo nestabilno, ali još nije kasno da neke probleme rešite ako im se budete posvetili. Čuvajte se povreda.

Ribe Foto: Profimedia

