Slušaj vest

Leonardo da Vinči, jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji čovečanstva, i danas je enigma, koja intrigira već više od pet vekova.

Bio je vizionar čiji se um nije ograničavao na jednu disciplinu, već je istraživao i usavršavao znanje u svim mogućim pravcima, što ga čini možda i najvećim genijem svih vremena. Ostavio nam je remek-dela slikarstva, poput "Mona Lize" i "Tajne večere", crtao je prototipove za leteće mašine, tenkove, podmornice i druge mehanizme, shvatao kako funkcionišu ljudsko telo i svemir... Leonardo da Vinči bio je vekovima ispred svog vremena.

Ovaj svestrani čovek, koji je sam po sebi bio misterija, voleo je da smišlja i zagonetke. Istoričari smatraju da ih je pisao kako bi zabavio plemiće na dvorovima. On ih je zvao "proročanstvima". "Veliki deo mora poleteće ka nebesima i dugo se neće vratiti", glasi jedno, a iz Leonardovog objašnjenja shvatamo da je reč o oblacima.

Drugo deluje kao neka biblijska pošast: "Mnogi ljudi će, nakon što ispuste dah sa velikom žestinom, prvo izgubiti vid, a onda i svu svest". Na margini je dodao: "Kad ugase sveću pre polaska u krevet". Proročanstvo "hrana će se vaditi iz usta mnogih" kasnije je protumačeno kao otvor rerne. Zagonetka "kosti mrtvih će upravljati sudbinom onog koji ih pomera" odnosi se na kockice, koje su se u njegovo vreme pravile od kostiju.

leonardo da Vinči Foto: Profimedia

Ova jedinstvena "proročanstva" su vrlo živopisna, primetićete. Zapleti su namerno zamršeni, dok su rešenja, s druge strane, neočekivano jednostavna. Jer, Leonardo da Vinči bio je Veliki majstor – svega! Od reči i umetnosti (slikarstva i vajarstva), preko matematike, antropologije, tehnologije, s tim što u njegovo doba poslednja dva termina nisu postojala, ali on je, kao što smo pomenuli, bio čovek koji kao da je u 15. i 16. vek stigao iz budućnosti.

Zagonetka Leonarda da Vinčija

Ako želite da razumete njegovu logiku, pozivamo vas da rešite jednu od zagonetki. Neće to biti lak posao... A ona glasi ovako: "Neki ljudi dozivaju druge, ali oni ih ne čuju, iako imaju uši. Bacaju svetlo na njih, ali oni ništa ne vide, iako su im oči otvorene. Traže milost, ali nikada neće saznati odgovor." Ko su "jedni", a ko "drugi"?

Da biste saznali rešenje, treba da oživite ove scene u svom umu. Leonardo je ljude navodio da misle. Ova enigma zapravo znači da su neki ljudi vernici, a drugi – ikone. Ne bi vam to ni palo na pamet, zar ne?

VIDEO: Dvorac u Sremu koji je posećivao Betoven: