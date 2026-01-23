Slušaj vest

Novogodišnje ukrase i lampice volimo svi jer podižu raspoloženje i ulepšavaju sumornu svakodnevnicu. Kod nas se svi ti ukrasi mogu videti do Svetog Save, a neki skinu dekoraciju tek u februaru. Zbog nekoliko razloga to baš i nije najbolja ideja.

Po tradiciji, posle Božića se čisti se kuća i tada bi trebalo skinuti novogodišnju dekoraciju, a Feng šui se tu fino naslanja - u ovom sistemu za dobar život, treba skloniti sve iz kuće što je obavilo posao. To znači da svaka vrsta novogodišnje dekoracije treba da se izbaci posle trećeg dana Božića. Tada bi trebalo da se očisti kuća i taj trenutak treba iskoristiti da se sklone jelka, lampioni i ostali novogodišnji ukrasi. Međutim, mnogima je žao da je uklone, jer im tokom mračnih zimskih meseci u dom unose lepo raspoloženje. Postoji drugačiji način da se duh veselja zadrži u domu.

Foto: Mariia Boiko / Alamy / Profimedia

1. Prašina

Osnovni razlog zašto treba ukloniti jelku i ukrase odmah posle Božića, a najkasnije do Svetog Jovana, je prašina. Mnogi ukrase dom i pre Svetog Nikole, a to je dovoljno vremena da se nakupi prašina koja brisanjem ne može da se ukloni.

2. Nova godina je prošla

Novogodišnji ukrasi pripadaju novogodišnjim praznicima, a oni su prošli. Ukoliko ih ne uklonite mentalno ostajete u prošlosti. Posle Nove godine slede novi praznici. Ukrasite dom grančicama bora, koristite mirišljave sveće i sklonite sve osim zimske dekoracije.

novogodišnja jelka Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

3. Proleće je blizu

Razmišljajte o vremenu koje dolazi, a to je proleće. Razmislite o dekoraciji doma u martu koji će doneti novu nadu. Nabavite lukovice koje su nikle, one donose optimizam.

4. Lampioni

Kupite klasične lampice, poput kineskih lampiona i koristite njih za osvetljenje koje podiže raspoloženje. Novogodišnje lampice, jednostavno, sklonite!

Prema nepisanom pravilo 12 dana posle Božića sve novogodišnje mora da bude uklonjeno!

