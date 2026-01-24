Slušaj vest

U proleće 2014. godine, na pozornicu italijanskog šou programa The Voice, stupila je mlada žena u odori časne sestre sa velikim krstom oko vrata i sramežljivim osmehom.

Kada je pustila svoj moćan, pomalo hrapav glas i otpevala hit Ališe Kiz „No One“, članovi žirija ostali su u potpunom šoku. Legendarna Rafaela Kara nije mogla da dođe sebi, a snimak audicije postao je viralan fenomen, prikupivši u samo nedelju dana više od 90 miliona pregleda na YouTube-u.

Kristina Skučia Foto: TheVoice/youtube

Sestra Kristina tada nije bila samo takmičarka – bila je globalna senzacija, simbol spoja duhovnosti i pop kulture, koji je istovremeno oduševljavao i zbunjivao milione. Njena pobeda na šouu, uz izvođenje rok himni poput „Livin’ On A Prayer“ i ples uz pesmu iz filma Flashdance, završila je trijumfalno. Nakon proglašenja, držeći trofej, izgovorila je molitvu Oče naš.

Pomeranje granica

Nakon pobede činilo se da je sestra Kistina pronašla način da pomiri svoja dva sveta. Objavila je album za Universal Music, a prvi singl izazvao je pravu buru.

Njena obrada Madonnine pesme „Like a Virgin“, koju je opisala kao „molitvu o snazi ljubavi koja menja ljude“, naišla je na kritike konzervativnih crkvenih krugova, koji su je nazvali „besramnom komercijalnom operacijom“. Ipak, popularnost Kistine rasla je i dalje. Nastupala je u duetima sa Rikijem Martinom i Kajli Minog, igrala u mjuziklima poput Sister Act i pevala pred dva miliona ljudi na Svetskom danu mladih u Poljskoj.

U intervjuu je otkrila da je njen poziv bio poput „ljubavi na prvi pogled“ misterija koju je osetila kao ispunjenje i potpunu predanost Bogu.

Ovako sada izgleda Kristina:

1/7 Vidi galeriju Kristina Skučia nekad i sad Foto: cristinascuccia/instagram

Tiha borba i težak raskid

Ipak, ispod površine globalne slave odvijala se unutrašnja borba. Godine su prolazile, a pritisak javnosti i stroga pravila samostanskog života postajali su sve teži teret.

Prelomni trenutak dogodio se tokom pandemije, kada je prisilna izolacija naterala Kristinu da se duboko zagleda u sebe.

U novembru 2022. godine, osam godina nakon pobede, šokirala je javnost gostovanjem u emisiji „Verissimo“. Na pozornicu više nije izašla sestra Kristina, već Kristina Skučoa. U elegantnom crvenom odelu, sa raspuštenom dugom kosom, decentnom šminkom i pirsingom u nosu, izgledala je neprepoznatljivo.

Objasnila je da odluka o napuštanju monaškog života, nakon petnaest godina, nije bila zbog gubitka vere, već ličnog sazrevanja i evolucije:

„Promena je znak evolucije, ali je uvek zastrašujuća jer je lakše držati se svojih sigurnosti nego preispitivati sebe.“

Psihoterapija joj je pomogla da donese tešku odluku i pronađe svoj novi put.

Novi život u Madridu

Kristina je svoju slobodu odlučila da potraži daleko od očiju javnosti, preselivši se u Madrid. Počela je potpuno novi život, radeći kao konobarica, kako bi se finansijski osamostalila i iskusila „stvarni svet“ koji joj je dugo bio uskraćen.

Bio je to hrabar korak, daleko od svetala pozornice i sigurnosti samostana, ali nužan put prema autentičnosti.

„Bojala sam se da ću završiti pod mostom“, priznala je kasnije, opisujući strahove koji su pratili njen odlazak.

Ovaj period prizemljenja dao joj je snagu za novi početak, onaj koji će sada biti isključivo po njenim pravilima.

Povratak muzici i televiziji

Nakon što je pronašla mir, Kristina se vratila muzici. U martu 2023. objavila je singl „La felicità è una direzione“, pesmu koja simbolizuje novi početak i oslobođenje.

Povratak na televiziju bio je jednako dramatičan – učestvovala je u italijanskoj verziji „Survivora“, L'Isola dei Famosi (Ostrvo slavnih), gde je pokazala izvanrednu fizičku i mentalnu snagu, a publika ju je prvi put videla u kupaćem kostimu. Bio je to konačni raskid sa starim imidžom i dokaz da je spremna da u potpunosti prigrli svoj novi identitet.

Srećna i moderna: život danas

Danas je moderna tridesetšestogodišnjakinja koja aktivno deli svoj život na društvenim mrežama. Izgleda elegantno i sretno, a u intervjuima otvoreno govori o svemu, uključujući i ljubav.

Priznala je da joj je srce otvoreno i da u Madridu postoji posebna osoba, ali detalje o privatnom životu i dalje čuva za sebe.

„Sestra Kristina je i dalje u meni. Provela sam predivne godine u samostanu i zahvalna sam na svemu, ali morala sam slediti svoje srce.“

(Kurir.rs/Večernji list)