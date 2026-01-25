Slušaj vest

Posao: U nekim situacijama moraćete da preuzmete veću odgovornost ili da se izborite za svoj status. Putovanja i vesti iz udaljenih krajeva omogućiće vam probijanje i proširiti vaš poslovni vidokrug.

Ljubav: U ljubavi vam je odlično krenulo, ali budite ozbiljniji, razmišljajući i o dugotrajnim rešenjima. Partner je nepoverljiv i mogao bi da traži dokaze vaše ljubavi kao depozit zajedničke budućnosti. Samci bi u jednom društvu mogli da upoznaju privlačnu osobu i zaljube se.

Zdravlje: Zdravlje vam se bitno popravlja, ali još nije nastupilo vreme da se sasvim opustite. I dalje budite na oprezu, izbegavajte one koji šmrcaju i mnogo kašlju. Društveni ste i druženja vas ispunjavaju – to je vaš ventil za stres!

Najbolji dan: 25. januar

Najlošiji dan: 30. januar

Bik

Posao: U izazovnom ste periodu, pa malo više koncentracije i opreza neće biti naodmet. Mogli biste da se osećate usamljeno i neraspoloženo za uobičajene poslovne zadatke.

Ljubav: Nove veze imaju sve šanse za uspeh, iako će se razvijati sporo i platonski. Krajem nedelje ćete u emotivnim pitanjima osetiti da sve dolazi na svoje mesto. Slobodnima obnavljanje naklonosti prema staroj simpatiji otvara zanimljive mogućnosti.

Zdravlje: Krasi vas dobro raspoloženje, ali planetarni uticaji pozivaju vas na oprez. Moglo bi da dođe do izraženijeg pada vitalnosti pa vitaminskim preparatima pokušajte da podignete imunitet. Pazite na grlo i glasne žice.

Najbolji dan: 27. januar

Najlošiji dan: 25. januar

Posao: Budite prisutni na poslovnim sastancima i izborite se za svoje ciljeve. Kada uvidite da to možete, sve će ići brže. Putovanja su vam povoljna, a vest iz daljine mogla bi da bude prekretnica u vašem poslovanju.

Ljubav: Primaćete ljubav, nežnost i darove u zavidnim količinama, a to će vas motivisati na velike korake. Samci, mogli biste da obnovite ljubavnu vezu iz prošlosti ili da balansirate između dve ljubavne ponude. Zauzeti koji su bili pred raskidom, mogli bi da se pomire.

Zdravlje: Osećaćete se jako dobro, što će se primetiti i po vašem prolepšanom izgledu, ali i veselom raspoloženju. Ako ste imali nekih tegoba simptomi će se povlačiti, a vi ćete se svakim danom osećati sve bolje.

Najbolji dan: 28. januar

Najlošiji dan: 26. januar

Rak

Posao: Sunce i Merkur u polju finansija obećavaju vam profitabilan period u kom će znatno porasti i vaš ugled. Mogla bi da vam sine odlična poslovna ideja, koja će biti krunisana finansijskim uspehom.

Ljubav: Pazite se problematičnih, zauzetih osoba. Istrajte na vernosti i iskrenosti i nemojte pristajati na veze za koje osećate da ne vode ka dobrom. Ovo nisu dani za nova zaljubljivanja, ali neka vas to ne spreči da se dobro zabavljate.

Zdravlje: Veći deo nedelje imaćete potrebu za snom i lenčarenjem, više nego za nekom većom fizičkom aktivnošću. Ako se budete ugojili, shvatićete da je krajnje vreme za dijetu i sportske aktivnosti.

Najbolji dan: 31. januar

Najlošiji dan: 29. januar

Posao: Pod pritiskom ste javnosti i napeti, a povrediće vas nečija kritika na vaš račun. Skloni ste brzopletim potezima, što može da vas košta propuštenih prilika. Krenite punom parom, ali sopstvenim snagama.

Ljubav: Razvoj emotivnih zbivanja neće vam ići u korist. Zato ne izazivajte partnera nepotrebnim prepirkama i neutemeljenim sumnjama. Ako imate ljubavnu vezu, na trenutak bi mogao da splasne vaše interesovanje za partnera. Međutim, to su prolazne situacije.

Zdravlje: Pripazite na glavu, zube, leđa, srce i krvni pritisak. Povećana je mogućnost povreda, upala i udaraca. Osetljiviji među vama mogli bi da pate od nesanice, teskobe i probavnih tegoba.

Najbolji dan: 25. januar

Najlošiji dan: 27. januar

Devica

Posao: Nije lako raditi s vama, stoga pokažite više tolerancije prema saradnicima. Ipak ne možete od drugih očekivati da misle i rade poput vas, pa omekšajte pristup prema okolini. Pazite na novac, previše trošite!

Ljubav: Samci bi mogli da sretnu privlačnu osobu zbog koje će slamati sopstvene kočnice i rezerve. Nema ničeg lošeg da se ponašate u skladu s trenutnim osećanjima i potrebama. Prepustite se svojim osećanjima do kraja! Zauzetima bi mogao da se svidi kolega s posla. Pazite dokle možete da idete!

Zdravlje: Vodićete brigu o svom telu, pojačano se negovati i koristiti kvalitetnu kozmetiku. Vodićete se izrekom "u zdravom telu zdrav duh", pa ćete biti fizički aktivni i pokretljivi.

Najbolji dan: 26. januar

Najlošiji dan: 28. januar

Vaga

Posao: Planete su vam naklonjene, pa ćete biti korisni i željni napredovanja. Posebno dobro će poslovati umetnici, ali i profesori, učitelji i pedagozi. Glava će vam biti puna sjajnih ideja, pa biste mogli da unapredite poslovanje.

Ljubav: Očekuje vas brz razvoj zbivanja, naročito onih koje u prošlim nedeljama nikako niste mogli da ostvarite. Nove prilike mogle bi da utiču na raskid starih i nestabilnih emotivnih odnosa, te ulasku u nove, mnogo kvalitetnije veze.

Zdravlje: Zaboravićete na mračne slutnje, sve će vam izgledati lepše i perspektivnije. Bolje ćete se kontrolisati ne mareći mnogo za tuđe provokacije. Bićete vitalni i izdržljivi, ali pazite se sklonosti preterivanjima.

Najbolji dan: 29. januar

Najlošiji dan: 25. januar

Škorpija

Posao: Vrebaće vas poslovni izazovi. Proveravajte dogovore i dokumenta, dobro pročitajte šta potpisujete. Zapisujte važne podatke, izbegnite svaku mogućnost da pogrešite zbog nemara ili umora.

Ljubav: Ljubav, brak i voljena osoba, biće u centru vaše pažnje. Samci, pripazite da ljubav ne izjavite pogrešnoj osobi ili da se ne “grizete“ zbog ljubomore. Stalne veze prolaziće kroz period uspona i padova. Biće vam potrebno više strpljenja.

Zdravlje: Povremena nervoza i uznemirenost zbog bliskih ljudi ili finansijskih problema rezultiraće nesanicom i košmarnim snovima. Mnogo će vam značiti podrška voljene osobe. Naučite da se više opuštate.

Najbolji dan: 30. januar

Najlošiji dan: 27. januar

Strelac

Posao: Bićete nenadmašni u organizaciji, sprovođenju zamisli u dela, trgovini i finansijskim poslovima. Ljudi su vam naklonjeni, pa uglavnom možete da dobijete šta želite. Mogli biste da idete na važno putovanje.

Ljubav: Budite viđeni, pokažite svima kako zračite šarmom i ljubavnom energijom. Okrenite se osobi koja vam u važnom trenutku nudi moralnu pomoć i zaštitu. Iz toga će se izroditi ljubav i duboke simpatije. Zauzeti će biti prisniji s partnerom i izgladiti stare razmirice.

Zdravlje: U sjajnoj ste formi pa vam ne smetaju povećani fizički i psihički napori. Povremeno će vas brinuti nerealne sumnje i strahovi, ali uglavnom ćete biti sigurni u sebe i mentalno dosta jaki. Više se bavite sportom.

Najbolji dan: 25. januar

Najlošiji dan: 28. januar

Jarac

Posao: Iskoristite svoje sposobnosti i koncentrišite se na posao. Moguće su poslovne teškoće, ali znaćete sami da ih rešite. Najvažnije je da ideje sprovedete u delo i ne posustajete pred preprekama.

Ljubav: Vaši narasli erotski apetiti stimulisaće odnose s partnerom, koji će uzvratiti istim žarom. Ako ste sami, mogli biste da uđete u odnos koji će biti prožet strašću i jakim emocijama. Možete da očekujete uzvraćena osećanja. Oni u braku kovaće planove za budućnost.

Zdravlje: Ako vozite bicikl, trčite ili se bavite sportom, čuvajte se povreda nogu! Steći ćete neke nove navike i nastojati da živite zdravim životom. Spoljni izgled biće vam vrlo važan. Nećete moći da izađete iz kuće, a da niste doterani.

Najbolji dan: 26. januar

Najlošiji dan: 31. januar

Vodolija

Posao: Odjednom će svima biti potrebne vaše usluge i vaše znanje, pa nemojte da tražite izgovore u umoru, već idite u korak sa zbivanjima. Ne odustajte od svojih ciljeva jer sada možete da dođete do sjajnih željenih rezultata.

Ljubav: Neprestano ćete analizirati partnerove mane. Smanjite zahteve ! Samci, vaš živahan duh privlačiće brojne udvarače i otvarati nove kombinacije. Neki od vas će odjednom progledati i zaljubiti se u osobu koja vam je bila prijatelj i savetnik.

Zdravlje: Čak pet planeta u vašem znaku biće zaslužno za vaše sjajno raspoloženje. Međutim, Mars u vašem znaku ipak poziva na oprez – čuvajte se povreda ili većih iscrpljenja!

Najbolji dan: 29. januar

Najlošiji dan: 27. januar

Ribe

Posao: Sumnjaćete u dobre namere pojedinaca i imati osećaj da pletu mrežu intriga i tračeva. Smeškom im pokažite da vas za to nije briga. Nemojte postati žrtva tuđe zlobe i zavisti.

Ljubav: Najviše će vas opterećivati porodični ili stambeni problemi. Pozovite partnera na romantičnu večeru, očuvajte ljubav od problema. Slobodni će u povremenim avanturama pronaći zrnce uzbuđenja, ali ne gubite nadu u pravu vezu.

Zdravlje: Očekuju vas kratki naleti neraspoloženja koji će biti uslovljeni sećanjem na prošlost, ponajviše na neostvarenu ljubavnu vezu. Mogli biste da brinete za slabo zdravlje nekog od ukućana, a ni vaše neće biti baš najbolje.

Najbolji dan: 31. januar

Najlošiji dan: 28. januar

