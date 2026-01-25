Slušaj vest

Publika gotovo da je navikla na milionske ponude, ali i pobede u Superpoteri, pa smo tako i ovog puta gledali jednu takvu epizodu.

Užičanin Miladin Sekulić, uprkos nešto slabijoj prvoj rundi, „oduvao“ je svo četvoro Tragačane napravivši nijednu grešku u drugoj igri. Fenomenalni niz znanja Miladinu je doneo 1.100.000 dinara.

„Miladine, šta se ovo dogodilo“, upitao ga je Memedović nakon pobede.

„Nemam pojma, sav se tresem“, rekao je takmičar uzbuđeno.

Osim toga što u borbi protiv svo četvoro Tragača ovaj mladić nije napravio nijednu grešku i time zaslužio čestitke svih prisutnih, ali i pozamašnu sumu novca, Miladin je publiku u studiju zabavio anegdotom o svom prvom susretu sa Jovanom Memedovićem.

Nakon što su se podsetili njegovog učešća u Poteri pre 5 godina, voditelj je konstatovao da je to bio njihov drugi susret, pa upitao Miladina da sa prisutnim podeli priču o njihovom prvom susretu.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera

„Iskreno, ja se tog našeg susreta ni ne sećam, jer je bio davne ’97 godine na Durmitoru, kada sam imao godinu dana. Vi ste nosili vašu ćerku na ramenima, a moji su šetali sa mnom i držali me za ruku. Vi ste tada rekli ’Vidi kako ovaj bata hoda, a ja tebe nosim’.“

„Sad je taj bata porastao i došao u Superpoteru“, nadovezao se Memedović.

Treći susret sa Jovanom Miladinu je, kao u narodnoj izreci, očigledno doneo sreću.

