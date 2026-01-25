Slušaj vest

Publika gotovo da je navikla na milionske ponude, ali i pobede u Superpoteri, pa smo tako i ovog puta gledali jednu takvu epizodu.

Užičanin Miladin Sekulić, uprkos nešto slabijoj prvoj rundi, „oduvao“ je svo četvoro Tragačane napravivši nijednu grešku u drugoj igri. Fenomenalni niz znanja Miladinu je doneo 1.100.000 dinara.

„Miladine, šta se ovo dogodilo“, upitao ga je Memedović nakon pobede.

Miladin Sekulić, Superpotera
Foto: RTS

„Nemam pojma, sav se tresem“, rekao je takmičar uzbuđeno.

Osim toga što u borbi protiv svo četvoro Tragača ovaj mladić nije napravio nijednu grešku i time zaslužio čestitke svih prisutnih, ali i pozamašnu sumu novca, Miladin je publiku u studiju zabavio anegdotom o svom prvom susretu sa Jovanom Memedovićem.

Nakon što su se podsetili njegovog učešća u Poteri pre 5 godina, voditelj je konstatovao da je to bio njihov drugi susret, pa upitao Miladina da sa prisutnim podeli priču o njihovom prvom susretu.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

„Iskreno, ja se tog našeg susreta ni ne sećam, jer je bio davne ’97 godine na Durmitoru, kada sam imao godinu dana. Vi ste nosili vašu ćerku na ramenima, a moji su šetali sa mnom i držali me za ruku. Vi ste tada rekli ’Vidi kako ovaj bata hoda, a ja tebe nosim’.“

„Sad je taj bata porastao i došao u Superpoteru“, nadovezao se Memedović.

Treći susret sa Jovanom Miladinu je, kao u narodnoj izreci, očigledno doneo sreću.

