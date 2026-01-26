Slušaj vest

Dnevni horoskop za 26. januar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ovog ponedeljka.

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da preuzmete inicijativu, ali će okolina zahtevati više strpljenja nego inače. Na poslu je važno da ne reagujete impulsivno, jer bi brzopletost mogla dovesti do nesporazuma. U emotivnim odnosima potrebno je više sluha za partnerove potrebe. Veče donosi priliku za smirenje i introspekciju.

Bik

Fokus će vam biti na stabilnosti i praktičnim pitanjima. Moguće su važne odluke vezane za novac ili dugoročne planove. U ljubavi ćete želeti sigurnost i jasnoću, ali ne insistirajte na svom po svaku cenu. Zdravlje zahteva više odmora i manji tempo.

Blizanci

Dan donosi pojačanu komunikaciju i mnoštvo informacija. Bićete u centru pažnje, ali pazite da se ne rasplinete na previše strana. Emotivni odnosi traže iskren razgovor, bez ulepšavanja. Kratko putovanje ili neočekivan susret mogu vam popraviti raspoloženje.

Rak

Emocije će biti naglašene, pa ćete sve doživljavati intenzivnije nego inače. Na poslu se oslonite na intuiciju, ali proverite činjenice pre donošenja odluka. U porodičnim odnosima moguć je razgovor koji donosi olakšanje. Prijaće vam mir i tišina u večernjim satima.

Lav

Imaćete potrebu da se dokažete i pokažete svoje sposobnosti. Dan je povoljan za profesionalne istupe, ali i za rešavanje starih nesuglasica. U ljubavi je važno da ne dominirate, već da pokažete razumevanje. Energija vam je dobra, ali je ne trošite uzalud.

Devica

Praktičnost i organizacija biće vaši saveznici. Moguće je da ćete rešavati tuđe probleme, ali ne zaboravite na sopstvene potrebe. U emotivnom smislu, manje kritike, a više topline donosi bolje rezultate. Obratite pažnju na ishranu i rutinu.

Vaga

Bićete u potrazi za balansom između obaveza i ličnih želja. Na poslu su mogući kompromisi koji vam u početku neće prijati, ali će se pokazati korisnim. Ljubavni odnosi zahtevaju iskrenost i jasno postavljanje granica. Veče je idealno za opuštanje i lepe razgovore.

Škorpija

Intenzivan dan je pred vama, sa naglaskom na važne odluke. Moguće je suočavanje sa istinama koje ste odlagali. U ljubavi se otvaraju teme poverenja i dubokih emocija. Ne ignorišite signale koje vam telo šalje.

Strelac

Želja za promenom i izlaskom iz rutine biće jaka. Dan je povoljan za planiranje putovanja ili novih projekata. U emotivnim odnosima bićete otvoreni i direktni, ali pazite na ton. Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Jarac

Obaveze će biti u prvom planu, ali ćete imati priliku da pokažete svoju odgovornost i posvećenost. Finansijska pitanja mogu doći u fokus. U ljubavi ćete želeti stabilnost i ozbiljne razgovore. Ne zaboravite da sebi date malo vremena za predah.

Vodolija

Originalne ideje i nekonvencionalni pristupi donose vam prednost. Dan je dobar za timski rad i nove kontakte. U emotivnim odnosima potrebna je veća fleksibilnost. Moguće je prijatno iznenađenje od osobe od koje to ne očekujete.

Ribe

Bićete osetljiviji i intuitivniji nego inače. Kreativne aktivnosti i povlačenje u sopstveni svet mogu vam prijati. U ljubavi je važno da jasno izrazite šta osećate, bez pretpostavki. Poslušajte unutrašnji glas, ali ostanite realni u procenama.