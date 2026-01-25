Slušaj vest

Doktorka Ejmi Hild-Filips ispunila je obećanje dato svom dugogodišnjem pacijentu Arnoldu Lokenu i zajedno s njim se upustila u nezaboravnu avanturu, parasejling iznad okeana na Floridi. Na taj način obeležili su veliki jubilej ovog vitalnog devedesetogodišnjaka.

Arnold Loken je pacijent dr Hild-Filips već punih 20 godina, prenosi WFTX. Tokom jednog pregleda, u razgovoru joj je otkrio svoju veliku ljubav prema parasejlingu i kroz šalu, ali sa dozom ozbiljnosti, rekao: „Ako me doguraš do devedesete, ideš sa mnom.“

Foto: FOX4 now/youtube

Obećanje koje je shvaćeno ozbiljno

Doktorka nije zaboravila te reči. Kada je došao trenutak da Arnold proslavi svoj 90. rođendan, njegova porodica je organizovala putovanje iz Minesote na Floridu, kako bi lekarka mogla da im se pridruži. Tako su Arnold, dr Ejmi i njegova unuka Kejli zajedno poleteli iznad mora u Fort Majersu.

Arnold Loken Foto: FOX4 now/youtube

„Ljudi me pitaju: ‘Šta te je nateralo da to uradiš?’“, ispričala je dr Hild-Filips za WFTX. „A ja im kažem: ‘Dala sam obećanje jednom zaista posebnom čoveku.’“

Unuka Kejli nije krila oduševljenje: „Pričali smo o tome, planirali i maštali, i bilo je divno što se konačno ostvarilo. Bilo je baš posebno proslaviti ovaj jubilej na ovakav način.“

Foto: FOX4 now/youtube

Godine nisu prepreka za uzbuđenje

Arnold Loken, veteran američke mornarice, kaže da nikada nije dozvolio da ga godine sputavaju.

„U mojim godinama, ako su još živi, ljudi uglavnom sede u fotelji i ljuljaju se. Kakva je to zabava?“ rekao je kroz osmeh. „Treba da izađu napolje i podignu se u vazduh.“

Prema navodima WFTX-a, Arnold je prvi put isprobao parasejling pre više od deset godina, na Havajima. Kasnije mu se u toj avanturi pridružila i unuka, a isto su ponovili i za njegov 80. rođendan.

„Sve je bilo savršeno, samo bih voleo da smo gore proveli još malo više vremena“, priznao je Arnold.

„Da jedrim sa Kejli i Ejmi — šta može biti bolje od toga? Ne postoji ništa lepše od toga.“