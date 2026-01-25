Slušaj vest

Jovan Đorđević ostao je u senci istorije, iako su upravo njegove reči deo zvanične državne himne Srbije: „Bože pravde.”

Jovan Đorđević (1826-1900), književnik, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu autor je stihova himne "Bože pravde". Rođen je 25. novembra 1826. godine u Senti (tadašnja Austrougarska) u dobrostojećoj trgovačkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, a gimnaziju je učio u Senti, Segedinu, Novom Sadu i Temišvaru.

Jovan Đorđević Foto: Arhiva

U Pešti je pohađao studije filozofije, a onda medicine, 1845. godine. Kada je 1848. izbila mađarska buna, poslovi njegovog oca, kao i imanje, propali su. Mladi Đorđević je morao da odustane od studija medicine. Iz očajnog stanja izvukao ga je Isidor Nikolić, tada na položaju velikog župana Bačke i Torontala, advokat, potomak stare plemićke porodice. Pozvao ga je u Sombor, gde je Jovan dobio skroman činovnički posao. Nikolić ga je potom poslao u Zagreb da okonča studije. Godine 1852. našao se Novom Sadu, gde počinje da radi kao gimnazijski profesor. Od 1857. u Pešti je radio kao sekretar Matice srpske, a paralelno je uređivao Letopis Matice srpske. Đorđević je bio pionir srpskog pozorišta. Osnovao je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu 1861. i Narodno pozorište u Beogradu 1868. godine. Bio je prvi direktor obe ustanove i osnivač Pozorišne škole u Beogradu 1870. godine. Postao je ministar prosvete 1892. godine, profesor istorije u Velikoj školi u Beogradu, kao i nastavnik budućeg kralja Aleksandra Obrenovića.

Davorin Jenko Foto: Arhiva

Stihove himne "Bože pravde" napisao je 1872. godine za pozorišnu predstavu "Markova sablja", a komponovao ih je Davorin Jenko. Pesma je ubrzo postala simbol nacionalnog identiteta. Inspirisan je bio "Jututunskom narodnom himnom" Jovana Jovanovića Zmaja. Zbog svoje melodičnosti, ovi Đorđevićevi stihovi su postali državna himna 1882. godine. Od tada pa sve do završetka Drugog svetskog rata, "Bože pravde" biće zvanična himna i Kraljevine Srbije, kasnije i Kraljevine SHS, ali i Kraljevine Jugoslavije. Tek posle Drugog Svetskog rata ona biva zamenjena himnom "Hej Sloveni", a potom je 2006. godine vraćena zvanično u svoje izvorno stanje, kao himna Republike Srbije. Himna jeste bila s vremena na vreme menjana, u zavisnosti od političkih nosioca. Promene su se najčešće ogledale u ubacivanju reči kralj ili izbacivanju te reči, ali su stihovi ostajali suštinski nepromenjeni.