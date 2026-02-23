Slušaj vest

Novi vlasnik, Kris Roun, dugogodišnji ljubitelj hororai dizajner filmskih setova, kupio je objekat i vratio mu filmski sjaj. Za potrebe obnove angažovao je i Toma Savinija i njegov tim koji su ponovo izgradili poznatu jamu u podrumu kuće. Kuća ima četiri spavaće sobe, uključujući "The Precious Suite", nazvanu po Bilovom bišonu, kao i retro arkadu na spratu. Jedan od neobičnijih trenutaka bio je kada je gost rezervisao kuću kako bi zaprosio svoju devojku spuštajući prsten u korpu niz podrumsku jamu.

Roun vodi dvostruko časovne ture po kući, objašnjavajući priče iz kulisa filma, ali upozorava posetioce da će ih naterati da obuku Bilov ogrtač i izvedu čuveni ples – u suprotnom sledi vodena prskalica.

Standardna cena, prema dostupnim podacima, iznosi 495 dolara za grupu do 4 osobe (nedelja-sreda) i dalje varira u zavisnosti od broјa gostiјu i sezone.

O filmu "Kad jaganjci utihnu"

Kad jaganjci utihnu film Foto: Jutjub

Kad jaganjci utihnu je psihološki horor-triler iz 1991. godine, u režiji Jonathana Demmea, sa glumačkim zvezdama Entonijom Hopkinsom i Džodi Foster. Film prati mladu FBI agentkinju Klaris Starling (Foster) koja traži pomoć od zatvorenog serijskog ubice i psihopate, dr. Hanibala Lektora (Hopkins), kako bi uhvatila još jednog ubicu, Bufalo Bila. Film je osvojio pet najprestižnijih Oskara, uključujući za najbolji film, režiju, glavnu i sporednu ulogu, a smatra se jednim od najvažnijih trilera svih vremena.

Kombinacija horora, psihološke drame i napetih scena učinila je da lik Bufalo Bila i njegova kuća postanu deo pop-kulture, što je danas privuklo posetioce i ljubitelje filma iz celog sveta.

