Jedan od najstrašnijih mostova na svetu nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i za veliki broj vozača predstavlja snažan psihološki izazov. Reč je o mostu Lake Pontchartrain Causeway, najdužem neprekinutom mostu iznad vode na planeti, na kojem pojedini vozači tokom vožnje doživljavaju napade panike, dok je u ekstremnim situacijama za njihov bezbedan povratak sa mosta neophodna i policijska pratnja.

Dugo držao Ginisov rekord

Most je dug gotovo 39 kilometara i sastoji se od dva paralelna kolovoza koji povezuju mesta Metari i Mandevil u saveznoj državi Luizijani. Izgrađen je sredinom prošlog veka, u periodu ubrzanog širenja Nju Orleansa, kako bi se obezbedila brža i efikasnija saobraćajna veza preko jezera Pontchartrain.

Uprkos impresivnoj dužini, prvi deo mosta završen je za 14 meseci, što ga i danas svrstava među izuzetna inženjerska dostignuća. Svake godine preko njega pređe oko 12 miliona vozila, ali uprkos svakodnevnoj upotrebi, reputacija jednog od najzastrašujućih mostova u Sjedinjenim Državama ne jenjava.

Vožnja preko mosta u povoljnim vremenskim i saobraćajnim uslovima traje oko 30 minuta. Južni kolovoz u pravcu Mandevila podrazumeva plaćanje putarine, dok bezbednost duž cele trase nadziru posebne policijske jedinice Causeway Police i Motorist Assistance Patrol. Oni intervenišu u slučaju saobraćajnih nezgoda, guste magle, ali i kada vozači zbog straha nisu u stanju da nastave vožnju.

Na mostu postoje posebne tačke za okretanje vozila, ali do njih se ne može doći samostalno. Vozači koji shvate da ne mogu da nastave moraju da sačekaju policijsku pratnju, koja ih bezbedno odvodi do mesta za povratak.

Do 2011. godine Lake Pontchartrain Causeway držao je Ginisov rekord kao najduži most iznad vode na svetu. Nakon otvaranja kineskog mosta Qingdao Jiaozhou Bay, Ginisova knjiga rekorda podelila je kategoriju. Američki most zadržao je titulu najdužeg neprekinutog mosta iznad vode, dok je kineski preuzeo rekord po ukupnoj dužini.

Vozači doživljavaju napade panike

Iako je tehnički impresivan, mnogi vozači opisuju prelazak mosta kao izuzetno neprijatno iskustvo. Na deonici dugoj oko 13 kilometara kopno u potpunosti nestaje iz vidokruga sa obe strane, što stvara snažan osećaj izolacije i dezorijentacije. Upravo taj deo mnogi smatraju najstrašnijim.

Most se više puta našao na listama najstrašnijih mostova na svetu, uključujući i one koje je sastavljao BBC, a brojna lična svedočenja dele se na društvenim mrežama i forumima. Neki vozači opisuju trenutke u kojima su se nebo i voda stopili u istu boju, pa su imali osećaj kao da voze kroz oblake. Drugi priznaju da su tokom oluja ili guste magle doživeli snažne napade panike.

Jedan vozač ispričao je da je jedva uspeo da dođe do mesta za okretanje uz pomoć drugih učesnika u saobraćaju, nakon čega je policajac procenio da nije bezbedno da nastavi vožnju i pozvao njegove prijatelje da dođu po njega. Kako je naveo, rečeno mu je da većina ljudi ne stigne ni do polovine mosta.

Za neke je, ipak, prelazak ovog mosta postao svakodnevna rutina. Jedan korisnik se prisetio da mu je kao detetu vožnja preko mosta u vreme zalaska sunca izgledala kao put ka kraju sveta, dok mu danas predstavlja tek još pola sata uobičajenog dana.

