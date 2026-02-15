Žena sakrila 100 patkica po stanu da testira čistačicu, a onda je sve krenulo po zlu: Ništa nije bilo kako je očekivala
Kada angažujete profesionalnu čistačicu, očekujete temeljno i kvalitetno čišćenje. Međutim, jedna čistačica je ostala u šoku nakon što je njena nova klijentkinja smislila iznenađujuću i grubu "igru" dok je pokušavala da obavi svoj posao.
100 mini pataka sakrivenih po celom stanu
Klijentkinja je sakrila stotine malih gumenih pataka po celom stanu, a pored njih je ostavila poruku vezanu za praznu teglu:
„Za našu čistačicu, sakrili smo 100 mini pataka po celom stanu. Ovo radimo da bismo bili sigurni da je posao obavljen kako treba. Molim vas, stavite SVE patke u ovu teglu.“
Igra je šokirala i čistačicu i njene gledaoce na društvenim mrežama.
Patke su bile svuda
Na TikTok-u, čistačica je pokazala gde su sve patke sakrivene: na slavinama u kupatilu, na policama, iza kauča, pa čak i na toaletu.
Bez oduševljenja je priznala da je pronašla 76 pačića, zadržala nekoliko, a ostatak stavila u teglu. Zatim je poslala imejl klijentkinji, jasno stavivši do znanja da nema vremena za igre:
„Ako mi ne verujete da ću dobro obaviti posao, možete pronaći nekog drugog ili to uraditi sami.“
Odgovor klijentkinje: zabava ili nepoštovanje?
Pogledajte u galeriji gde su bile sakrivene neke od patkica:
Šokantno, klijentkinja se nije izvinila. Njen odgovor je bio:
„Odlično, mislila sam da će biti zabavno. Naći ću nekoga ko može da čisti i da se nosi sa šalom.“
Čistačica više nikada nije posetila stan klijentkinje, a video je postao viralan — više od 3 miliona pregleda i 130.000 lajkova.
Reakcije
Komentari su bili jasni i nisu ostavljali mesta sumnji:
- „Neće naći mnogo ljudi kojima će ovo biti smešno. Može se slobodno reći da će joj stan biti prljav.“
- „Kao neko ko ima sreće da ima čistačicu, ne mogu da zamislim da budem tako gruba prema nekome ko mi olakšava život.“
- „Pokušaj da se osigura kvalitetan rad je validan, ali ova metoda je previše infantilna i uvredljiva.“
- „Odmah bih otišao.“
