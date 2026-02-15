Slušaj vest

Kada angažujete profesionalnu čistačicu, očekujete temeljno i kvalitetno čišćenje. Međutim, jedna čistačica je ostala u šoku nakon što je njena nova klijentkinja smislila iznenađujuću i grubu "igru" dok je pokušavala da obavi svoj posao.

100 mini pataka sakrivenih po celom stanu

Klijentkinja je sakrila stotine malih gumenih pataka po celom stanu, a pored njih je ostavila poruku vezanu za praznu teglu:

„Za našu čistačicu, sakrili smo 100 mini pataka po celom stanu. Ovo radimo da bismo bili sigurni da je posao obavljen kako treba. Molim vas, stavite SVE patke u ovu teglu.“

Igra je šokirala i čistačicu i njene gledaoce na društvenim mrežama.

Patke su bile svuda

Na TikTok-u, čistačica je pokazala gde su sve patke sakrivene: na slavinama u kupatilu, na policama, iza kauča, pa čak i na toaletu.

Bez oduševljenja je priznala da je pronašla 76 pačića, zadržala nekoliko, a ostatak stavila u teglu. Zatim je poslala imejl klijentkinji, jasno stavivši do znanja da nema vremena za igre:

„Ako mi ne verujete da ću dobro obaviti posao, možete pronaći nekog drugog ili to uraditi sami.“

Odgovor klijentkinje: zabava ili nepoštovanje?

Šokantno, klijentkinja se nije izvinila. Njen odgovor je bio:

„Odlično, mislila sam da će biti zabavno. Naći ću nekoga ko može da čisti i da se nosi sa šalom.“

Čistačica više nikada nije posetila stan klijentkinje, a video je postao viralan — više od 3 miliona pregleda i 130.000 lajkova.

Reakcije

Komentari su bili jasni i nisu ostavljali mesta sumnji:

„Neće naći mnogo ljudi kojima će ovo biti smešno. Može se slobodno reći da će joj stan biti prljav.“

„Kao neko ko ima sreće da ima čistačicu, ne mogu da zamislim da budem tako gruba prema nekome ko mi olakšava život.“

„Pokušaj da se osigura kvalitetan rad je validan, ali ova metoda je previše infantilna i uvredljiva.“

„Odmah bih otišao.“

