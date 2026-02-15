Slušaj vest

Kada angažujete profesionalnu čistačicu, očekujete temeljno i kvalitetno čišćenje. Međutim, jedna čistačica je ostala u šoku nakon što je njena nova klijentkinja smislila iznenađujuću i grubu "igru" dok je pokušavala da obavi svoj posao.

100 mini pataka sakrivenih po celom stanu

Klijentkinja je sakrila stotine malih gumenih pataka po celom stanu, a pored njih je ostavila poruku vezanu za praznu teglu:

kofa za čišćenje u hodniku
ilustracija Foto: Dominik Spałek / Alamy / Profimedia

„Za našu čistačicu, sakrili smo 100 mini pataka po celom stanu. Ovo radimo da bismo bili sigurni da je posao obavljen kako treba. Molim vas, stavite SVE patke u ovu teglu.“

Igra je šokirala i čistačicu i njene gledaoce na društvenim mrežama.

Patke su bile svuda

Na TikTok-u, čistačica je pokazala gde su sve patke sakrivene: na slavinama u kupatilu, na policama, iza kauča, pa čak i na toaletu.

Bez oduševljenja je priznala da je pronašla 76 pačića, zadržala nekoliko, a ostatak stavila u teglu. Zatim je poslala imejl klijentkinji, jasno stavivši do znanja da nema vremena za igre:

„Ako mi ne verujete da ću dobro obaviti posao, možete pronaći nekog drugog ili to uraditi sami.“

Odgovor klijentkinje: zabava ili nepoštovanje?

Pogledajte u galeriji gde su bile sakrivene neke od patkica:

Žena sakrila patkice po stanu da testira čistačicu. Tražila joj da skupi svih 100 i stavi u teglu Foto: printscreen/tiktok/@devonition11

Šokantno, klijentkinja se nije izvinila. Njen odgovor je bio:

„Odlično, mislila sam da će biti zabavno. Naći ću nekoga ko može da čisti i da se nosi sa šalom.“

Čistačica više nikada nije posetila stan klijentkinje, a video je postao viralan — više od 3 miliona pregleda i 130.000 lajkova.

Reakcije

Komentari su bili jasni i nisu ostavljali mesta sumnji:

  • „Neće naći mnogo ljudi kojima će ovo biti smešno. Može se slobodno reći da će joj stan biti prljav.“
  • „Kao neko ko ima sreće da ima čistačicu, ne mogu da zamislim da budem tako gruba prema nekome ko mi olakšava život.“
  • „Pokušaj da se osigura kvalitetan rad je validan, ali ova metoda je previše infantilna i uvredljiva.“
  • „Odmah bih otišao.“
Ne propustiteŽenaRadim kao čistačica mesta zločina: Policija me zove i odlično sam plaćena, ali jedno pravilo ne smem da prekršim
forenzičar, mesto zločina
ŽenaKako se pravilno briše prašina: Saveti profesionalnih čistačica zlata vredni
Žena u gumenim rukavicama i ljubičastom krpom briše prašinu
ŽenaZa nedelju dana zaradi i do 275.000 dinara, ali niko ne želi njen posao: Kad čuju svi beže glavom bez obzira
Šarlot Bosanket čisti užasno prljave stanove za novac
ŽenaProfesionalna čistačica pokazala šta svi preskačemo kad čistimo kuću: Mnoge će biti sramota jer su raskrinkani
Ruke sa naradžastim rukavicama ribaju pod

 Video: Saveti za uspešnije brisanje prašine

SAVET ZA BRISANJE PRAŠINE Izvor: tiktok/clean.with.jie