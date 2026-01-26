Slušaj vest

Pun Mesec 1. 2. 2026. godine dešava se na 13° Lava, nasuprot Suncu u Vodoliji. U Vodoliji se tada nalaze Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton, stvarajući snažan stelij u vazdušnom znaku, sa naglaskom na prijateljstva, timove, buduće planove i ono što nazivamo "novim pravcem u životu".

Jupiter je u Raku i kreće se retrogradno, naglašavajući teme emocionalne i porodične sigurnosti, dok je Saturn i dalje u kasnim stepenima Riba, Uran u Biku oko 27°, a Neptun na samom početku Ovna.

Ova kombinacija donosi klasičnu napetost ose Lav–Vodolija: s jedne strane postoji želja da budete autentični, viđeni i da živite iz srca (Lav), a s druge potreba da sarađujete, budete deo zajednice i menjate obrasce koji više nemaju smisla (Vodolija). Emocije su pojačane, odnosi se ogoljavaju do istine, a teme ponosa, želja i pripadnosti izlaze na površinu.

Najviše koristi od ovog Punog Meseca imaju znakovi koji sa Lavom i Vodolijom grade harmonične aspekte, odnosno oni koji lako "hvataju talas" ove lunacije: Ovan, Blizanci, Lav i Strelac. Kod njih se upravo sada lakše spajaju hrabrost, prilike i pravi ljudi.

Ovan

Za Ovnove, Pun Mesec u Lavu aktivira zonu radosti, ljubavi, dece, hobija i svega što vam zaista podiže energiju. Stelij u Vodoliji pada u polje prijatelja, timova, mreža i dugoročnih planova. Ovo je kombinacija u kojoj privatne želje i društveni život počinju lepo da se nadopunjuju.

Na poslovnom planu možete iskočiti kroz projekat u kojem se vidi vaš talenat – bilo da je reč o kreativnom zadatku, javnom nastupu, vođenju tima ili novom digitalnom projektu. Mars u Vodoliji donosi hrabrost za saradnju sa ljudima koji "ne igraju po klasičnim pravilima", pa je ovo dobar trenutak za neobične timove, startape, humanitarne ili društveno korisne projekte.

Kada je reč o novcu, Jupiter u Raku naglašava polje doma i temelja. Sreća je na vašoj strani ako ulažete u ono što dugoročno jača osećaj sigurnosti – dom, porodicu, nekretnine, porodični biznis ili rad od kuće. Impulsivni troškovi vas sada lako mogu izbaciti iz ravnoteže, dok razborite odluke vezane za porodicu mogu doneti vrlo konkretne koristi.

U ljubavi, Pun Mesec budi potrebu da se osećate živo. Ako ste slobodni, možete upoznati nekoga preko prijatelja, izlazaka, društvenih mreža ili zajedničkog projekta. Ako ste u vezi, ključno pitanje glasi: koliko u tom odnosu ima radosti, igre i osećaja da ste tim, a ne samo logistički par? Iskren razgovor sada može doneti olakšanje i novu bliskost.

Što se zdravlja tiče, telu je potreban kanal za višak vatre. Fizička aktivnost, ples, sport ili bilo šta dinamično pomaže i psihički i fizički. Ako telu ne date "ventil", stres može ići na srce, leđa ili glavu, kroz napetost i nesanicu.

Blizanci

Za Blizance, Pun Mesec u Lavu aktivira polje komunikacije, učenja, kraćih putovanja, dogovora i svakodnevnih kontakata. Stelij u Vodoliji pada u zonu šire slike: uverenja, studija, inostranstva, prava, interneta i duhovnosti. Dobijate kombinaciju u kojoj se ono što govorite svakog dana i ono u šta duboko verujete počinju usklađivati.

Na poslovnom planu ovo je odličan period za pregovore, potpisivanje ugovora, prezentacije, marketing, objave, pisanje, predavanja i svaki vid rada sa informacijama. Sunce, Merkur i Venera u Vodoliji prave povoljne aspekte prema vašem znaku, pa imate veću šansu da vas ljudi čuju i shvate ozbiljno. Ako čekate važan mejl ili odgovor – stvari sada mogu da krenu.

Kada je novac u pitanju, Jupiter u Raku naglašava polje ličnih resursa i lične vrednosti. Dobre vesti mogu doći kroz razgovor: dogovor o većoj plati, povoljniji uslovi, dodatni posao ili preporuka. Ključ je da jasno kažete šta nudite i da se ne potcenjujete samo da bi svima bilo prijatno.

U ljubavi je naglasak na iskrenoj komunikaciji. Ako ste slobodni, moguća su nova poznanstva preko okruženja, društvenih mreža, kurseva, seminara ili kraćih putovanja. Ako ste u vezi, razgovori o budućim planovima, putovanjima, zajedničkom učenju ili reorganizaciji ciljeva sada mogu teći lakše. Pun Mesec pomaže da izgovorite ono što vam se već neko vreme vrti po glavi.

Kada je zdravlje u pitanju, nervni sistem traži više pažnje. Tempo može biti ubrzan, pa mentalni odmor postaje nužnost, a ne luksuz. Kratke pauze, svesno disanje, šetnja bez telefona i distanca od stalne stimulacije sada prave veliku razliku.

Lav

Lav je glavna tema ove lunacije – Pun Mesec je u vašem znaku, dok se nasuprot nalazi stelij planeta u Vodoliji, u polju partnerstava, saradnji, klijenata i važnih "jedan na jedan" odnosa.

Na poslovnom planu, ovo može biti trenutak preokreta. Moguće je priznanje, veća vidljivost, prilika za promociju, novi ugovor ili pozornica na kojoj se jasno vidi šta znate i možete. Odnosi sa partnerima, klijentima i saradnicima su pojačani: neke saradnje se produbljuju, dok se druge završavaju jer su odavno "istekle". Mars i Pluton u Vodoliji donose jasnije granice – više nema prostora za odnose u kojima se stalno prilagođavate, a zauzvrat dobijate vrlo malo.

Kada je reč o novcu, Jupiter u Raku deluje iz pozadine, u polju nesvesnog i zaokruženih priča. Dobra karma dolazi iz svega što ste ranije radili pošteno, čak i ako se tada nije činilo nagrađeno. Sada se mogu zatvoriti stari dugovi, završiti iscrpljujući troškovi ili se pojaviti prilika koja je rezultat ranijih napora. Ne mora biti dramatično, ali može doneti veliko olakšanje.

U ljubavi su emocije pojačane i više nema skrivanja. Ako ste u vezi, sada vrlo jasno vidite gde odnos diše, a gde ne. Mogući su iskreni razgovori o ravnoteži moći, poštovanju, zajedničkim planovima i podršci. Ako ste slobodni, magnetizam je pojačan – privlačite ljude koji vole vašu autentičnost, ali i one koji testiraju vaše granice. Važno je ostati veran sebi, bez igranja uloga samo da bi svima bilo prijatno.

Što se zdravlja tiče, telo šalje signale kada ste prešli sopstvenu meru. Srce, pritisak, leđa i kičma mogu biti osetljiviji. Potrebni su vam trenuci u kojima niste "na sceni": kvalitetan san, vreme bez ekrana, boravak u prirodi i aktivnosti koje radite zbog sebe, a ne zbog utiska na druge, piše Atma.

Strelac

Za Strelčeve, Pun Mesec u Lavu osvetljava polje smisla, uverenja, učenja, inostranstva, prava i svega što širi vaše vidike. Stelij u Vodoliji aktivira zonu komunikacije, dogovora, učenja, kraćih putovanja i svakodnevnih kontakata. Rezultat je kombinacija koja vam savršeno odgovara – šire ideje i konkretni koraci konačno idu zajedno.

Na poslovnom planu, ovo je idealan period za sve što ima veze sa edukacijom, predavanjem, pisanjem, onlajn radom, medijima, marketingom, pravnim poslovima ili saradnjama sa inostranstvom. Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton u Vodoliji pomažu da vaše ideje pronađu put do pravih ljudi – kroz mejlove, sastanke, prezentacije, nastupe, putovanja ili digitalne kanale. Ako razmišljate o studijama, kursu, sertifikatu ili odlasku u inostranstvo, sada se može pojaviti realna prilika.

Kada je novac u pitanju, Jupiter (vaš vladar) u Raku nalazi se u polju zajedničkih resursa, kredita, ulaganja, nasledstva i tuđeg novca. Sreća dolazi kroz zreliji i pametniji odnos prema finansijama: refinansiranje, pregovore oko dugova, podelu troškova, dogovore o zajedničkim ulaganjima ili podršku drugih ljudi – partnera, porodice ili institucija. Nije nužno vreme za rizične poteze, ali jeste za odgovorno upravljanje onim što već postoji.

U ljubavi, Pun Mesec budi potrebu za dubljim i smislenijim odnosom. Ako ste slobodni, privlače vas ljudi iz drugih sredina, drugačijeg mentaliteta, jezika ili kulture – "neki drugi svet". Moguća poznanstva dolaze kroz putovanja, učenje, internet ili krug ljudi sličnih interesovanja. Ako ste u vezi, tema je zajednička vizija: kuda odnos ide, šta zajedno učite i da li imate osećaj rasta ili samo ponavljanja istih obrazaca.

Kada je zdravlje u pitanju, važno je kako se nosite sa stresom izazvanim papirologijom, prevelikom količinom informacija i stalnom mentalnom aktivnošću. Iako ste znak koji voli kretanje i akciju, sada je korisno uvesti jasnije rutine odmora i opuštanja

