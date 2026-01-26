Slušaj vest

Kada temperature padnu ispod nule, mnogi primete isti problem: radijatori rade, ali prostorija i dalje "vuče" hladnoćom, posebno pored prozora i spoljnih zidova. U Rusiji, gde zima može trajati mesecima i biti izrazito oštra, problem se ne rešava pojačanjem grejanja. Glavni cilj je organizacija doma i zadržavanje toplote unutra.

Zbog toga ruske kuće često deluju toplije čak i u ekstremnoj hladnoći, a ključ nije samo u radijatorima, već u tome koliko dobro toplota ostaje zarobljena u prostoru.

Grejanje nije sve: kako sprečiti gubitak toplote

Kako kuće u Rusiji ostaju tople i zimi Foto: Ivan Skalkin / Alamy / Profimedia

Najveća greška koju ljudi prave je verovanje da jače grejanje automatski znači topliji stan. Ako kuća stalno gubi toplotu, radijatori mogu raditi dan i noć, a vi i dalje osećate hladnoću. U hladnim klimama prvo se eliminišu gubici toplote, a tek potom se razmišlja o temperaturi grejanja. Kuća koja čuva toplotu može biti prijatna i sa umerenim radijatorima, dok prostor koji "pušta" hladnoću stalno zahteva dodatnu energiju.

Masivni zidovi i kvalitetna izolacija: osnova toplote

Jedan od razloga zašto ruske kuće zadržavaju toplinu duže je konstrukcija. Deblji zidovi sporije prenose hladnoću, dok kvalitetna izolacija sprečava da toplota "beži" kroz zidove i plafon. Zbog toga se u takvim domovima temperatura sporije menja – čak i kada se grejanje privremeno smanji, prostorija se ne hladi trenutno.

Prozori nisu samo staklo

Kako kuće u Rusiji ostaju tople i zimi Foto: Scott Prokop / Alamy / Profimedia

U zimskim mesecima prozori predstavljaju najveću tačku gubitka toplote. U Rusiji se koriste višeslojna stakla, kvalitetna stolarija i dobro dihtovani okviri. "Mirni" sloj vazduha između stakla i unutrašnjih zaštita, poput zavesa ili roletni, dodatno smanjuje osećaj hladnoće, jer smanjuje direktni gubitak toplote kroz staklo.

Pametna organizacija prostora

Topla kuća nije pitanje luksuza, već pametnog rasporeda prostora. U ruskim domovima često postoji jasna raspodela: ulazni deo zadržava hladnoću, dok se dnevni boravak i spavaće sobe greju i održavaju toplim. Ne greje se sve stalno i jednako - toplota se fokusira tamo gde je najpotrebnija, što omogućava manju potrošnju energije i ugodniji ambijent.

Suv vazduh i osećaj toplote

Kako kuće u Rusiji ostaju tople i zimi Foto: Zoonar/Olga Volodina, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Mnogi ne znaju da vlažnost vazduha direktno utiče na osećaj toplote. Previše suv vazduh čini da prostor deluje hladnije, dok prevelika vlažnost otežava grejanje i brže "razvlači" toplinu po prostoriji. U ruskim domovima se vodi računa o stabilnom balansu temperature i vlažnosti. Kada su ovi parametri usklađeni, grejanje "radi lakše", a unutrašnji prostor je prijatniji.

Ruske kuće ostaju prijatno tople čak i kada je napolju led zahvaljujući masivnim zidovima, kvalitetnoj izolaciji, dobro zaštićenim prozorima i pametnoj organizaciji prostora. Uzimajući u obzir sve ove faktore, jasno je da zimski komfor ne zavisi samo od jačine grejanja, već od sposobnosti doma da zadrži toplotu i omogući uravnotečen, prijatan ambijent.

