Promena zemlje često ne znači samo novu adresu i drugačiji jezik, već i sudar sa pravilima svakodnevice koja se u jednoj kulturi podrazumevaju, a u drugoj potpuno iznenađuju. Od higijenskih navika i ponašanja na ulici, do saobraćaja i načina oblačenja, kulturni šok ume da zatekne i one koji misle da su spremni na sve.

Upravo o tim razlikama govorila je Amerikanka Elizabet Mineman Eli, koja je zbog ljubavi prema Bosancu napustila Sjedinjene Američke Države, rodni Čikago, i preselila se u Bosnu i Hercegovinu. Na TikTok profilu "ellieandsenci" redovno deli iskustva iz života na Balkanu, a u jednom od poslednjih videa izdvojila je stvari koje su joj bile najveće iznenađenje.

"Sve mora da bude čisto i mirišljavo"

Jedan od prvih šokova za Elizabet bio je odnos prema čistoći.

"Pre svega, standard čistoće i higijene ovde na Balkanu je veoma drugačiji nego u Americi. U Americi bih rekla da "čisto" više znači uredno, dok je ovde standard mnogo viši. To je više kao dubinsko čišćenje. Podovi moraju da se brišu, zidovi moraju biti očišćeni, zavese moraju da se peru. Imam osećaj da se to u Americi radi možda jednom godišnje, i to u najboljem slučaju. I sve mora stalno da miriše. Svaki auto ima, ono, tri osveživača vazduha. Odeća mora da ima gomilu omekšivača. Potrebno je puno parfema. Sve mora lepo da miriše. Očigledno je da se ljudi ovde ne plaše hemikalija i mirisa u sredstvima za čišćenje kao što je to slučaj u Americi“, rekla je ona.

"Stalno moram da budem sređena"

Osim čistoće, iznenadio ju je i odnos prema ličnom izgledu.

"Uz to, imam utisak da ovde stalno moram da izgledam sređeno. Kao, ako izlazim iz kuće, kosa mora da bude pristojna, malo šminke, lepa kombinacija. A u Americi bukvalno izađem iz kuće sa punđom i u trenerci. I to je skroz u redu, jer je kod nas ta neka sportsko-rekreativna atmosfera."

"Ovo mi iskreno malo smeta"

Jedna navika joj, kako priznaje, nije prijatna.

"Mislim da je zurenje ovde mnogo prihvatljivije nego u mojoj kulturi na Srednjem zapadu. U Americi ljudi jesu radoznali i gledaće te, i nemaju problem s tim. Ali na Srednjem zapadu uglavnom izbegavaš kontakt očima. Ako primetiš da te neko gleda, odmah skreneš pogled. Ovde to nije tako."

"Nema agresivnijih vozača od Balkanaca"

Posebno ju je iznenadila kultura u saobraćaju.

"Deluje mi opasno i baš se unervozim kada sam u kolima koja to rade. Jednostavno nisam navikla na to. U Americi se to ne radi toliko često. Ovde mi se čini da ljudi to rade i češće nego što je potrebno. Mislim da nema agresivnijih vozača od Balkanaca", ispričala je Elizabet, govoreći o preticanju i načinu vožnje.

"Zemljotresi su ovde prilično česti"

Na kraju je pomenula još jednu stvar koja nije kulturna razlika, ali ju je, kako kaže, ozbiljno zatekla.

"Zemljotresi su ovde prilično česti. A ja sam iz Čikaga, zemlje kukuruznih polja, betona i nebodera. Kod nas ima tornada, ali nema zemljotresa. Tako da me svaki put uplaše kada se dese. Mislim da sam ovde već osetila tri ili četiri, srednje jačine. I to su svi zemljotresi koje sam ikada doživela u životu. Baš ludo", zaključila je.

Amerikanka Elizabet Mineman Eli Foto: Printscreen/TikTok/ellieandsenci

Reakcije sa Balkana

U komentarima ispod snimka mnogi su se složili s njenim zapažanjima, posebno kada je reč o rigoroznim standardima čišćenja i ponašanju u saobraćaju.

"Pravilo broj jedan od balkanskih vozača je da nema pravila", "Eh, to čišćenje. Kad se rodiš prvo naučiš da čistiš pa sve ostalo", "Standardi čišćenja su van svake mere, to svojoj majci svaki dan govorim", bili su samo neki od komentara.

