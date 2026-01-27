Slušaj vest

Kviz „Potera“ i ove nedelje doneo je veliku dozu neizvesnosti, a rasplet je bio dramatičan do poslednje sekunde. Takmičari su se smenjivali pred Tragačem, ali samo dvojica uspela su da izbore mesto u završnoj igri i dođu na korak od velike nagrade.

Pred Tragača su tokom emisije izlazili stomatolog i humanitarac Stefan Stajčić, sekretar fudbalskog kluba Vladan Vasić, diplomirani ekonomista Vukašin Mijatović, kao i medicinski tehničar Miomir Brdarac. Ipak, presudno znanje i sigurnost u ključnim momentima pokazali su Stefan i Vladan, koji su izborili plasman u finalnu poteru.

Takmičari kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Tokom igre njih dvojica su u zajedničku kasu uneli ukupno 660.000 dinara, a upravo tu sumu morali su da odbrane u završnici protiv Tragača Žarka Stevanovića. Finale je bilo izuzetno napeto, a Stefan i Vladan su uspeli da naprave 14 koraka, ostavljajući utisak da bi mogli da izdrže pritisak do samog kraja.

U jednom trenutku činilo se da Tragač uspeva da im se približi i preokrene ishod, ali je vreme isteklo pre nego što je stigao do cilja. Time su Stefan i Vladan ostvarili pobedu i iz kviza „Potera“ izašli bogatiji za 660.000 dinara.

Nakon završetka emisije oglasio se i voditelj Jovan Memedović, koji je istakao da ni sami takmičari nisu bili uvereni da će uspeti da se spasu u finalnoj poteri i pobede Tragača.

